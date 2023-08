Vi må stanse tap av natur i Stavanger

Stadig mindre natur blir værende, og stadig mer natur rives til fordel for hytter, veier og annen nedbygging. Vi lokalpolitikere er ansvarlige for å forvalte arealene i kommunen på en god måte. Lokalvalget er derfor et naturvalg.

Nå er det på tide å ta ordentlig vare på naturen vår. Sammen med klimaendringene er tap av natur den største trusselen mot livskvaliteten og friheten til oss mennesker. For oss i Venstre har naturen en verdi i seg selv. En intakt natur er også en forutsetning for at vi skal kunne leve et godt liv.

Vi har dessverre flere eksempler på dårlig naturpolitikk i kommunen vår. Området rundt Mosvatnet er et helt unikt naturområde som ligger nært sentrum, men likevel innehar et enormt naturmangfold. Dette området har sittende flertallspartier (Ap, Sv, Fp, Mdg, Sp og Rødt) gått løs på denne perioden. Det første eksempelet er Bokkaskogen, hvor det ble vedtatt å tilbakeføre et gammelt asfaltert område til natur. Noe som ble foreslått av flertallspartiene selv. Dessverre var de ikke helt enige med seg selv, og ombestemte seg og ville heller rive ned trærne igjen for å lage aktivitetsflater. Dette er ikke bare dårlig naturpolitikk, det er også en sløsing med kommunens penger. Venstre har derimot hele tiden vært tydelige på at vi ønsker at trærne skal bli stående. Vi trenger mer natur, ikke mindre.

Det andre eksempelet er behandlingen av familieparken ved Texaslunden. Her har flertallet, inkludert Mdg, satt i gang et forprosjekt for å bygge ned natur og lage familiepark. Mens Venstre mener at det allerede i dag er nok muligheter for familieaktiviteter ved Mosvatnet, med blant annet tre ulike lekeplasser og en kunnskapsløype. Her vil Venstre, i liket med Eiganes og Våland kommunedelsutvalg, ikke bygge ned naturen. Texaslunden har et viktig naturmangfold som må bevares, i tillegg er det et viktig sted for det flotte og unike fuglelivet vi har ved Mosvatnet.

I starten av perioden var det store lovnader om at det skulle komme en markagrense rundt Sørmarka. Heller ikke dette arbeidet har kommet noe særlig videre, siden vi sist så en sak om det i slutten av 2021. Venstre kjemper for at Stavanger skal ta et større ansvar for å bekjempe klimakrisen og naturkrisen. Derfor vil vi både ha på plass en markagrense rundt Sørmarka og etablere en Urban nasjonalpark i området Vålandsskogen, Mosvatnet, Vannassen og Sørmarka.

Venstre vil legge hensyn til klima, miljø og naturvern til grunn i alle politiske vedtak. Vi må se det potensiale som ligger i byens grønne lunger som et trygt sted for det biologiske mangfoldet, samtidig som det skal være et fristed for mennesker, der man blir invitert til kreativ lek med naturen i sentrum.

[ Måker: Hva hat gjør mot samfunnet ]

Heller ikke regjeringspartiene Ap og Sp har tatt innover seg hvor viktig det er å ta vare på naturen. Vi har en forpliktelse overfor de fremtidige generasjonene om å ivareta det biologiske mangfoldet på jorden. Regjeringen gjør ikke noe som helst for å ta vare på norsk natur. Venstre har derimot foreslått en Natursats-ordning på Stortinget. Denne skal belønne kommuner som klarer la være å bygge ned natur økonomisk. Slik kan nasjonal politikk være en pådriver for bedre naturpolitikk i kommunene.

Norge har forpliktet seg til en internasjonal målsetning om å verne 30% av norsk natur. Om vi skal klare å nå denne målsetningen trenger vi politikere som prioriterer naturen. Det får du ved å stemme på Venstre. En stemme på Venstre, er en stemme på naturen.