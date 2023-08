Var det virkelig nødvendig å bygge?

Stavanger Aftenblad har en reportasje mandag 24 juli vedrørende utsikten til dette nye Monsterbygget K8.

Her presenteres det bilder som viser utsikten fra bygget i dag. En utsikt, som vel egentlig er dårligere enn om en tar samme bilder fra taket på hotellet, som er nærmeste nabo og som vel egentlig har enda bedre utsikt.

Og som vel tilbyr publikum de samme opplevelser om det er ønskelig, noe som kanskje ikke er så spektakulært spennende, når det kommer til stykket.

Ikke like god utsikt hos naboene: Videre viser det heller ikke bilder av den utsikten, som de nærmeste bolig nabo blir sittende igjen med. En vegg få meter fra stue og soveroms vinduet, men som strekker seg 10–15 etasjer rett opp i luften.

Det er faktisk en minst like nødvendig opplysning å få fram i en balansert fotoreportasje. Dette tror jeg ikke noen andre beboere i byen misunner dem. Skal dette være prisen en skal betale om en bor sentralt i byen?

Behov for flere bygg i området, St. Fransiscus monsteret?: Reportasjen tar heller ikke for seg at ifølge planene så er prosjektet kanskje mer enn 6 måneder forsinket i utførelsen. Noe som derfor skaper unødvendige forlengede plager for nabolaget siden der er bygge arbeider som pågår fra klokken 0700 til klokken 22 omtrent hver dag hele uken.

At utbygger sliter med å fylle bygget med leietakere, kan en se av den offisielle hjemmesiden til K8. Den viser at det bare er om lag 60 prosent av kontorlokalene som er utleid! Altså fremdeles etter så mange år fremdeles er ledig vel 40 prosent av kontorlokalene i bygget.

Skulle jo tro at politikerne, som godkjente dette monsteret må ha trodd at behovet var større. Med dette som bakteppe så er det kanskje ikke like relevant å godkjenne lignende monster byggprosjekt i samme område.

