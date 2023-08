Hva hat gjør mot samfunnet

Den siste tiden har media hausset opp måkesaker. Det tas ingen hensyn til at fuglene har unger som de naturligvis ønsker å beskytte. Det gis gode råd om hvordan man bør møte måker med unger, men i stedet for å følge disse enkle rådene, velger folk å hetse måkene og feilaktig framstille det som at måker er aggressive og farlige.

Den stygge omtalen av måkene gjør noe med samfunnet vårt. Vi har sett fugler bli torturert og drept. Mange av dem har måttet gjennomgå fryktelige lidelser før de døde. I disse dager lider de ikke bare av hetsing og vold, men også av høypatogen fugleinfluensa hvor tusenvis av fugler dør. Små måkeunger klynger seg inntil sine døde foreldre. De lider mens media fortsetter å hetse dem.

Vil vi ha et slikt samfunn som er fullt av hat? Et samfunn hvor menneskers mørke side får utfolde seg? Et samfunn hvor hetsing av dyr blir akseptert?

Studier har vist at vold mot mennesker ofte starter med vold mot dyr. Hva slags samfunn er det vi former ved å hausse opp hat mot måker? Et ondt, kaldt og hjerterått samfunn.

Tenk over om du trenger å være med å hate neste gang du leser et nedlatende innlegg om måker. Når en vet hvorfor måkene trekker mot land, at det skyldes at de får sine leveområder og sitt livsgrunnlag ødelagt av mennesker, vil en vise forståelse og empati, ikke hat.

Hat har aldri vært godt for et samfunn.

