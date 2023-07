Vi har en regjering som tar psykisk helse på alvor, i motsetning til forrige regjering

Det er viktig og bra! Men da bør det glede Grete Kvalheim at vi nå har en regjering som tar psykisk helse på alvor, i motsetning til forrige regjering, som Frp var en del av i mange år. Støre-regjeringen har lansert en ambisiøs opptrappingsplan for psykisk helse som lover godt for et svært viktig fagfelt.

Så vil de utålmodige blant oss si at dette ikke er nok, og at det må bevilges mer penger. Men opptrappingsplanen er en viktig begynnelse og regjeringen fortjener ros for denne satsingen. Det er mer enn vi kan si om Erna Solberg sin regjering, som i løpet av sine 8 år ikke tok utfordringene innenfor psykisk helse på tilstrekkelig alvor. Frp må være med å ta ansvaret for det. Men selv om det er besynderlig at Frp tilsynelatende ikke var så opptatt av dette når de satt i regjering, er jeg glad for at Frp nå er enig med Arbeiderpartiet om at dette er et viktig satsingsområde.

Arbeiderpartiet i Stavanger satser på tiltak innen psykisk helse. Det bør også glede Grete Kvalheim at kommunestyrets flertall, med ordfører Kari Nessa Nordtun i spissen, satser stort på psykisk helse. Som Kvalheim er inne på, trenger stadig flere mennesker, dessverre spesielt mange unge, hjelp til å sine psykiske utfordringer.

Den såkalte utenforskapskommisjon, som ordføreren fikk nedsatt, viste behov for en rekke nye tiltak, samt forsterkninger av eksisterende tiltak.

Derfor har vi vedtatt tiltakspakken «Ka då ittepå», som blant annet består av opprettelse av et nytt familiesenter, flere miljøveiledere i skolen, styrking av uteseksjonen, flere psykiatriske sykepleiere, psykologer, en økt satsing på «Ungjobb», styrking av PPT og etablering av et ambulant helseteam for barn og unge i alderen 12–18 år.

Vi har også økt satsingen på Helsehuset som blant annet tilbyr rask, psykisk helsehjelp.

Vi i Stavanger Arbeiderparti, sammen med våre samarbeidspartnere, tar utfordringene innenfor psykisk helse på dypeste alvor. Alle mennesker som sliter, trenger vår oppmerksomhet. Derfor er psykisk helsevern viktig for Arbeiderpartiet, både nasjonalt og lokalt. Det viser vi også i praksis.