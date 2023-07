Veier: Annerledeslandet Norge

I sommer var min familie og jeg på ferie i Danmark og Sverige. Der opplever vi å kunne forflytte oss med bil raskere, enklere og tryggere. Nabolandene våre har et nettverk av 4 felt motorveier på kryss og tvers av landene som gjør at transport av både folk og varer gjøres sikrer, raskere og billigere. I Norge har vi fortsatt 2 felt og helt ned i 60 km/t fartsgrenser på enkelte strekk på Europaveiene våre. Hvorfor ligger Norge så langt bak våre naboland i bygging av 4 felt motorveier?

Jeg bor selv i Sandnes og har familie på Sørlandet som gjør at jeg flere ganger i året kjører E39 mellom Sandnes og Kristiansand. Dere kjenner dere helt sikkert igjen mange andre steder i landet når jeg beskriver veien som usikker og kjøretiden som unødvendig lang. Vi kjenner på irritasjon når vi ligger bak et vogntog i sneglefart uten mulighet for forbikjøring. Og det oppleves ofte farlige forbikjøringer der det risikeres livet for seg selv og andre medtrafikanter. På denne strekningen i år har det dessverre vært flere dødsulykker.

Vi vet at 4 felt møtefrie motorveier er mye sikrere enn 2 felt veier og dermed hindrer dødsulykker. Dødsulykkene skyldes i hovedsak møteulykker der ulykkene skjer mellom kjørefeltene. Selv om hastigheten på mange 4 felt motorveier er økt til 110 km/t opplever vi få ulykker. Oppgradering til 4 felt motorveier gir bedre og sikrere veier slik at transport blir billigere for innbyggerne og for næringslivet. Og i framtiden med enda flere nullutslippskjøretøy trenger vi også trygge og gode veier.

I 2013 var det bare Fremskrittspartiet som gikk til valg på 4 felt motorvei mellom Sandnes og Kristiansand. I H/FrP-regjering fra 2013 fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for utbygging av 4 felt motorvei på E39 mellom Sandnes og Kristiansand, og selvsagt også mange andre strekninger i landet. Statsråd Jan Tore Sanner fra Høyre uttalte i en TV debatt i 2013/2014 at det hadde ikke blitt så massiv motorveibygging som vedtatt uten FrPs deltakelse og krav i regjeringen. Tenk at vi endelig skulle få E39 fra Sandnes til Kristiansand som 4 felt møtefri motorvei. Men velgerne i 2021-valget ønsket dessverre annet fokus og nå med AP/SP-regjering er deler av den planlagte utbyggingen av E39 utsatt på ubestemt tid.

Hvorfor er det bare Fremskrittspartiet som opp gjennom tidene har ønsket å bygge veinettet vårt tilsvarende våre naboland? Regjeringspartiene AP og SP kommer ofte med lokale utspill om å prioritere ulike motorveiprosjekt, men de samme partiene på storting og i regjering nedprioriterer ofte de samme prosjektene. Partiene enda lengre på rød side i norsk politikk sammen med MDG er åpne om at de ikke ønsker flere motorveier. H, V og KrF har deltatt i regjering mange ganger opp gjennom tidene, men det måtte FrP til for å få betydelig økning i utbygging av motorveier under regjeringsdeltakelsen fra 2013.

Nå er det nok. Norge trenger ikke å være annerledeslandet lengre. Problemet er ikke økonomi; problemet er politisk vilje fra de andre partiene. FrP ønsker, på alle politiske nivå, å bygge ut 4 felt møtefrie motorveier mellom de største byene uten bruk av bompenger. Stem Fremskrittspartiet i september!

