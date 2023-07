Idrettsfylket Rogaland – talenter, trøndere og ny ordning i 2025

Nordmenns deltakelse i idrett og frivillighet ligger helt i verdenstoppen, og dette er vi stolte av. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har også stor betydning for folkehelsen og er viktige partnere i fylkets folkehelsearbeid. Rogaland Høyre er opptatt av å sikre gode ordninger og vilkår for idretten, frivilligheten og friluftsorganisasjonene i Rogaland.

Derfor har Rogaland Høyre prioritert økte midler til regionale idrettsanlegg i fylket. Det har fått vekk køen, og gjør at kommuner og idrettslag igjen kan søke om slike midler i årene framover! Det er en bevisst satsing som monner.

Det vil kunne resultere i flere idrettshaller, svømmehaller og andre idrettsbaner over hele fylket. Der flere kommuner går sammen om å finansiere og bygge – der vil fylkeskommunen kunne bidra med penger i tillegg. Dersom kommunene i regionen går sammen om et regionalt svømmeanlegg med internasjonale mål vil fylkeskommunen også kunne bidra til det.

Skoler og toppidrett: Fylkeskommunen har flere tilbud inne idrett og toppidrett på våre videregående skoler. Det er ofte avgjørende for å bygge nye idrettsprofiler og utdanne folk som blir trenere og støtteapparat for aktive utøvere. Vi har idrettsfag i både sør- og nordfylket samt egne spesialiserte opplegg for toppidrett både i Stavanger, på Sand og i Sauda. Nye talenter får gode muligheter.

Her mener vi at vi kan gjøre mer – derfor vil Rogaland Høyre forsterke støtten til talentutvikling. Hvordan det best gjøres har vi ikke landet på. Men klubber, skoler og idrettslag jobber med dette i dag og vi må se hvordan vi kan understøtte den jobben de gjør.

For Rogaland Høyre er det viktig at vi også får flere nærmiljøanlegg i fylket vårt. Typisk med basketballkurv og et lite fotballmål. Det vil også kreve midler og innsats over tid. For i et fylke i sterk vekst vil det være viktig for å øke interessen for idrett, men også for en bedre folkehelse.

Trønderne får mer tippemidler: En bedre folkehelse krever også at vi jobber aktivt for at det bygges flere idrettsanlegg i fylket vårt. Da må vi sørge for at det er flere midler å dele ut. Rogaland fylkeskommune deler ut tippemidlene i fylket. Og der er det en jobb å gjøre.

Den fylkesvise fordelingen av midler til disposisjon skjer gjennom en beregningsmodell som veier faktorene søknadsbeløp, innbyggertall og eksisterende anleggssituasjon relativt til andre fylkeskommuner. Men denne modellen gir en del utslag som er uheldige.

Bare de fire siste årene har Trøndelag fylkeskommune som har færre innbyggere enn Rogaland fått 6 + 27 + 8 + 18 = 59 millioner mer i støtte til idrettsanlegg og nærmiljøtiltak. Hvorfor er det greit? Det kan være noen særegne grunner til at det er sånn – men jeg klarer ikke å se det. Det vil jeg komme til bunns i på vegne av innbyggerne i Rogaland. Våre innbyggere er like mye verdt som trønderne! 59 millioner over fire år til anlegg – det blir en del ekstra anlegg – som vi ikke har fått.

Men Kulturdepartementet har startet en prosess med gjennomgang av hele spillemiddelordningen og det er skissert at ny ordning skal være på plass for tildelingen i 2025. Det betyr at vi har en jobb å gjøre de neste 12 månedene – for at vi skal få en mer riktig andel til idrettssatsing i Rogaland.

