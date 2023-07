Bokbål er angrep på ytringsfriheten

Skal koranbrenning tillatast i ytringsfrihetens namn? Det er eit samband mellom bokbål og ytringsfrihet. Inkvisisjonen brende bøker. Hitler brende bøker. Korkje Hitler eller inkvisisjonen var tilhengarar av ytringsfrihet. Dei brende ytringar dei ikkje ville tillata. Bokbål har alltid vore angrep på ytringsfriheten — sensur. Når blei sensur noko me må forsvara i ytringsfrihetens namn?

Eg har sjølv forsvara bokbål. Eg heia på aktivistar som brende pornoblad på 1970-talet. Ikkje fordi eg såg på det som aksjonar ytringsfriheten skulle verna, men fordi me ville begrensa ytringsfriheten — pornolitteraturen er skadeleg fordi den legitimerer kvinnemishandling. Slik litteratur vil me ikkje ha.

Er ytringsfrihet heilag og ubegrensa? Ytringsfrihet er viktig, og nødvendig for å oppnå eit demokratisk ordskfite, men ikkje heilag og må aldri bli ubegrensa. Ytringsfrihet kan misbrukast. I romanen «Katharina Blums tapte ære» viste Henrich Böll(1974) korleis pressa kan knusa eit menneske med sensasjonsoppslag i jakta på høgare laussalstal. Det er ein grunn til at norsk presse alt i 1936 oppretta Pressas faglege utval. Dei ønsker ikkje oppslag av det slaget som Böll slo ned på. Også norsk lov set grenser for ytringsfriheten, då slik frihet kan komma i konflikt med andre menneskerettar. Ifølgje norsk lov er det ikkje tillatt å nytta ytringsfriheten til å fremma truslar, ærekrenking, trakassera folk, spre grov pornografi eller diskriminerande, rasistiske eller hatefulle utsagn. Kor grensa skal gå, må domstolane vurdera.

Dei som meiner bokbål er noko ytringsfriheten skal verna om, må meina at sensur og hatkampanjar er noko ytringsfriheten skal verna om. Velkommen til den bakvende verda.

