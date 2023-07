Frivillighetsarbeidets plass i Stavanger

Vi som er politikere må legge til rette for at folk i vår by skal føle at frivillighet betyr noe i utvikling av byen vår, det vil si at initiativ, frivillighet og innsats belønnes på en fornuftig måte, som gjør at folk blir motiverte til å bidra til videre utvikling av Stavanger.

Frivillighet er viktig fordi det skaper sosialt samhold og det bidrar til utvikling på områder som det offentlige ikke har ressurser til å støtte opp om i sin helhet. Økonomiske bidrag dog vil kunne gjøre det mulig å få til en hvis alt står på den enkelte.

Byråkratisk kostnader kan og reduseres og ofte kan effektiviteten økes fordi mennesker brenner for saken. For kommunen kan og disse «rimeligere» løsningene bidra til at det frigjøres midler til andre viktige ting som frivilligheten ikke løser.

For de som er med på frivillighet kan dette gi følelse av mening og formål i livet. Det kan og skape tilhørighet og det kan forbedre livskvaliteten til mennesker som ikke har flust med ressurser.

Frivillig arbeid kan være et potensiale for noen til å få arbeidserfaring, som i neste omgang kan gi de en lønnet jobb, der de kan bidra på andre måter. En skal heller ikke undervurdere muligheten til personlig utvikling, som igjen gir mestring og følelse av å bidra til helheten i vår by.

I denne sammenhengen er det og mulighet for mange å møte nye mennesker og en mulighet til å unngå ensomhet og isolasjon. Vennskap kan formes og det kan skape tilhørighet, noe vi alle har behov for.

Sist, men ikke minst må en se stort på dette, og kunne si at det er en form for samfunnsutvikling. Dette kan vel sies å være en måte å skape en inkluderingskultur. Kanskje er dette og en viktig brikke for å inkludere våre nye landsmenn, som synes det er vanskelig å bli integrert.

I og med at vi har slikt en rik flora av frivillighet på mange områder i samfunnet, så har vi og en unik mulighet til å inkludere mange. Det viktige er at ikke kommunen er bremseklossen, når det skal bevilges penger til de mange gode tilbudene