FrP tar barn og unges psykiske helse på alvor

FrP er opptatt av barn og unges psykiske helse – et viktig tema for alle, men spesielt for ungdom som er i en sårbar og utfordrende fase i livet. Psykiske plager blant barn og unge øker stadig, mange unge opplever stress, angst, depresjon, ensomhet, lav selvfølelse eller andre psykiske plager. Samtidig bygges psykiatrien ned, mindre ressurser går til barn og unge. Halvparten av lærerne føler seg utrygge, 40 prosent av de unge sliter, men kun 8 prosent får hjelp. Dette må vi gjøre noe med!

Det er viktig å ta barn og ungdoms psykiske helse på alvor og tilby dem støtte, hjelp og omsorg. Kunnskapen om psykisk helse blant de unge selv, foreldre, lærere og andre voksne som har kontakt med unge må derfor heves. Videre vil det å senke terskelen for å søke hjelp når man har psykiske utfordringer, og sikre god tilgjengelighet og kvalitet på helsetjenesten for ungdom, være viktige tiltak.

Skolen som arena: I generasjoner har skolen hatt en tradisjon hvor nye og viktige prosjekter igangsettes, for eksempel innen hygiene, tannhelse og seksualundervisning. Fra begynnelsen av 2000-tallet, og med god drahjelp fra opptrappingsplanen 2006–2012, ble skolen igjen brukt som arena for kompetanseheving, informasjon og antistigma vedrørende psykisk helse. Gjennom den daglige kontakten kan lærerne observere atferd, humør, prestasjoner og sosiale relasjoner. De kan bidra til å hjelpe unge med psykiske utfordringer på flere måter, for eksempel å være oppmerksomme på tegn på psykiske problemer hos elever, som endringer i personlighet, fravær, konsentrasjonsvansker, isolasjon, aggresjon eller nedstemthet. Da er det viktig å ha kunnskap om temaet, slik at de kan samarbeide med elever, foreldre, kolleger og andre fagpersoner om å finne løsninger på elevers utfordringer, og henvise elever til hjelpetjenester når det er nødvendig.

Frp vil tilby kompetanseheving til lærerne: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (Psykopp) i Stavanger har siden 2000-tallet hatt skolen som arena på oppdrag fra Helsedirektoratet. Tidvis har de også hatt noe støtte fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Psykopp kan bidra med kompetanse, velprøvde verktøy og nettverk i dette viktige arbeidet. Nå må det etableres et samarbeid mellom Psykopp og skolene for å fremme psykisk helse blant barn og unge i byen vår. Lærerne skal tilbys kompetanseheving med tanke på forebygging og tidlige tegn på psykiske lidelser, slik at Stavanger blir landets beste by for barn og unge å bo i!