De skjulte kostnadene av klimaendringer

Ekstremvær, som stadig blir hyppigere og mer intenst, truer matproduksjon og påvirker avlingene over hele kloden. Disse klimatiske endringene medfører endringer i hvor ting produseres. Vinbønder i Spania må flytte seg lenger nord og opp i fjellene for å sikre best mulige forhold, og vi har lenge sett konturene av et nytt vinland i England. Ved første øyekast kan det virke som en uskyldig tilpasning, men realiteten er at forstyrrelsene som følger ekstremvær har en negativ innvirkning på matforsyningen. Klimaendringene forstyrrer og begrenser tilbudet og driver prisene oppover. Vi har allerede sett eksempler på dette gjennom økte priser på olivenolje og kaffe. Det er lite å gjøre med det fysiske klimaendringene som allerede er her, de må vi tilpasse oss. Men dette er enda en grunn til å akselerere arbeidet med å begrense videre global oppvarming. Medisinen er, også denne gangen, kontinuerlig å jobbe for å redusere utslipp av klimagasser.

Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftsdirektør SpareBank 1 SR-Bank (Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank)

Klimainflasjon: Mange land er mye mer sårbare for ekstremværhendelser enn Norge. Likevel påvirkes vi av klimaendringene gjennom direkteimport av matvarer, samt import av innsatsfaktorer og fôr til husdyr. Vi opplever en importert klimainflasjon som sprer seg som ringvirkninger gjennom økonomien. Klimainflasjonen skyldes i stor grad at vi vet at mer ekstremvær er i vente som følge av klimaendringene. Dermed er de økte prisene på matvarer, som allerede har begynt å gjøre seg gjeldende, forventet å vedvare.

I tillegg til disse åpenbare konsekvensene av klimaendringene på prisen på mat, er det også andre prismekanismer som er verdt å merke seg. For det første fører en økende pris på karbonutslipp til at en del av denne kostnaden videreføres til sluttbrukeren. Priser på strøm og drivstoff, spesielt de som er avhengige av fossile energikilder, vil dermed øke. Denne prisdrivende effekten er en nødvendighet for å internalisere de reelle kostnadene ved klimabelastning og stimulere til overgangen til renere energikilder, men det er en utfordring at disse effektene vil bidra til å styrke økonomiske ulikheter.

Omstillingen koster: Vi kan ikke overse den høye prislappen som følger klimaomstillingen. Investeringer i fornybar energi og ny teknologi legger press på prisene for disse sektorene, samt tilhørende produkter og industrier. Selv om det er en nødvendig investering for framtiden vår, kan det medføre en midlertidig økning i prisnivået. Vi må likevel huske at dette er en overgangsperiode mot et mer bærekraftig og stabilt økonomisk system.

En annen viktig faktor å ta i betraktning er de store investeringene i fornybare energikilder og nye teknologier. Disse investeringene øker etterspørselen etter mineraler som er essensielle i mange globale verdikjeder. Økt etterspørsel legger press på prisene for disse mineralene, og vi forventer at denne tendensen fortsetter når flere land og industrier satser på bærekraftige alternativer.

Påvirker på flere nivåer: Til slutt vil også økende transportkostnader spille inn og bidra til høyere priser på importerte varer. Verdensøkonomien blir stadig mer globalisert, og vi er avhengige av transport for å opprettholde et bredt spekter av forsyningskjeder. Når transportkostnadene øker som en konsekvens av klimaendringene, vil dette utvilsomt påvirke prisene på importerte varer og dermed vår daglige økonomi.

Klimaendringer og inflasjon er uløselig forbundet. Vi kan ikke lenger se på klimaendringer som en isolert utfordring. Den påvirker økonomien på flere nivåer, fra matpriser til energikostnader og verdikjeder, og det gjør det ikke akkurat enklere at det vil skade de sårbare mest og forsterke inntektsulikheter. Det er viktig at vi som samfunn erkjenner denne sammenhengen og tar nødvendige skritt for å begrense klimaendringene, men vi må også erkjenne at noen av disse endringene har kommet for å bli, og vi må tilpasse oss. Gjennom en helhetlig og bærekraftig tilnærming kan vi sikre en stabil og levedyktig framtid for både kloden vår og økonomien vår.

