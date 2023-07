Samferdsel – stå på gassen eller bremsen?

Samferdselsutfordringer står i kø bokstavelig talt. Stavanger har behov for en bedre infrastruktur for å stoppe en utvikling i negativ retning. Trafikken øker, og kollektivtrafikken sliter.

Det har blitt gjort noen grep de senere år som bussveien, tunnelløpene under Eiganes og til Hundvåg, sykkelstamvei, men dette er likevel ikke nok. Det er for mange som pendler i forhold til dimensjonene på veiene. Køer er lange til tider og det er et under at det ikke er ulykker oftere enn det er.

Slik jeg ser det tenkes det ikke stort nok i denne sammenheng. Det bygges for behov og budsjetteres for veier som når de står ferdig allerede er underdimensjonerte. Tunnelen under Eiganes og Hundvåg, synes å være dimensjonert riktig, så det går an å få til gode løsninger, men problemet er jo at to filer skulle fortsatt fra Tasta og helt ut til Rennfast.

Manglende kapasitet i kollektivtrafikken er og et tilbakevendende problem, likeså sømløs reise gjennom Stavanger, så det er underlig med tilbudet om gratis busser, som ikke akkurat vil hjelpe på dette, snarere tvert imot, og særlig hvis kostnadene eskalerer fordi det er gratis.

Samtidig er dette en håndsrekning til de som har minst i samfunnet, og kanskje den alminnelige mann i gata, i en tid med økende kostnader. Kanskje trenger ikke bussen være gratis, men mye rimeligere enn i dag. Buss til 10–12 kr i stedet for 42 kr slik det for eksempel er i dag er for å reise til Hundvåg, er uansett en god håndsrekning for å få folk til å ta bussen til byen i stedet for bil, og kanskje kan det til og med hjelpe handelsstanden i byen i forhold til kjøpesentrene, som tilbyr gratis parkering.

Luftforurensing er og en sak som det bør tas tak i. Det har jo selvfølgelig en viss sammenheng med hvordan vi løser kø problematikken. Vi er inne på rett spor med oppmuntring til bruk av sykkel og elbiler, men en rask observasjon viser at det er mange biler fortsatt som ikke er drivstoffvennlige, og køene er fortsatt en stor frustrasjon til og fra Forus.

Her må en altså tenke flere ting på en gang, og ikke la det være opp til kun den enkelte i Stavanger til å løse problemene. Felles løft må til og vi politikere må være best i klassen på å komme med bærekraftige løsninger for framtiden.

Hva er løsningen: Jeg tenker det handler om planer som ser helheten bedre, og der samarbeidet med nabokommunene er viktig for å få det til. Fokuset må være en bærekraftig infrastruktur for transport generelt, en mer helhetlig kollektiv transport og målbevissthet på hvordan vi får ned utslippene.