Ap/Sp- regjeringen kutter i Rogaland

For knapt to uker siden ble kommuneproposisjonen vedtatt i Stortinget. Det er dårlig nytt for Rogaland. Ap/Sp-regjeringen foreslo at Rogaland fylkeskommune skal tape over 100 millioner kroner hvert år framover. Det fikk de dessverre flertall for.

Venstre er særlig bekymret for hva dette kan bety for de videregående skolene og kollektivtilbudet i Rogaland framover. Allerede har det blitt varslet kutt og strammere tider for skolene og kollektivtilbudet. Og nå skal det tas enda mer penger fra Rogaland hvert år framover.

I 2021 fikk Venstre i Solberg-regjeringen gjennomslag for ekstra midler til fylkene som har kostnader med hurtigbåter. Det utgjorde 33,5 millioner kroner ekstra til hurtigbåtene i Rogaland. Før det var hele tilskuddet basert på hvor mye kystlinje hvert fylke hadde, mens ny ordning også kompenserte halvparten av de faktiske kostnadene for hurtigbåtdriften. Nå reverserer Ap/Sp-regjeringen dette og kutter pengene til Rogaland. Det kan dessverre bety mer usikkerhet for hurtigbåttilbudet i Rogaland når vi ser noen år framover.

Allerede tar Ap/Sp-regjeringen flere hundre millioner kroner fra Rogaland og sentraliserer til andre formål gjennom inndragning av kraftpenger. Det er rått av regjeringen å ta enda mer fra Rogaland. Dessverre ser vi at Ap og Sp svikter Rogaland igjen og igjen. Venstre ønsker en ny politikk og regjering som heller kan ta Rogaland framover.

I en orienteringssak til fylkestinget i juni varslet fylkesdirektøren at vedtaket vil bety “et redusert økonomisk handlingsrom”. Videre framgår det at det nye fylkestinget etter valget vil måtte “legge en ny plan for innsparing etter at administrasjonen har utredet et beslutningsgrunnlag for dette”.

Venstre ønsker å skjerme skolen og kollektivtilbudet fra kutt. Vi trenger å prioritere skolen og vi trenger et bedre kollektivtilbud. Hvis du vil styrke oss i den kampen så bør du stemme Venstre i fylkestingsvalget i september.