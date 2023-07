Når ikke alle får bli med på ferie

Ann Elin Piel, Stavanger Venstre (Joachim Steinbru)

Ferietid er for folk flest en fantastisk tid, sommerferie er intet unntak. Det er sene morgener og sene kvelder for de fleste av oss. Sommeren er tiden for å treffe både familie og venner, også de som bor langt borte. Mange reiser fra bostedet der de bor til vanlig. Stort sett er det positivt, for flere kjæledyr er det dessverre ikke det. Sommeren er høysesong for dumping av kjæledyr, da spesielt katter.

Heldigvis finnes det organisasjoner som Hjelp Katten og Dyrebeskyttelsen. Bak disse veldedige organisasjonene er det flere ildsjeler. De ofrer mye fritid for å ta vare på forlatte og forkomne katter. Det går både tid og penger for å fange inn kattene, og å gi dem den helsehjelpen de trenger. Dette er veldedige organisasjoner som er avhengig av økonomisk støtte for å greie å gjennomføre den jobben de gjør, de frivillige får ikke lønn.

Organisasjonene har sine travleste tider nå om sommeren. Hvorfor? Fordi enkelte katteeiere har ikke satt seg godt nok inn i det å skaffe seg kjæledyr. De lever i den tro at kattens instinkter vil hjelpe den å overleve. Eierne glemmer at en tamkatt som er vant med å få mat og drikke hjemme hos sin menneskeflokk, ikke er trent til å skaffe seg mat på egen hånd. Maten de eventuelt skaffer seg, er også ofte infisert, noe som igjen fører til at katten blir syk og trenger helsehjelp. Så, to uker på reis for familien, betyr to uker i overlevelsesmodus for Pus.

På Facebook florerer det av sider for bortkomne katter. På en side la en fortvilet sjåfør ut en post i slutten av juni. Hun hadde kommet over en død kattunge i Byfjordtunnelen. En annen hadde funnet en hardt skadet kattunge i utkanten av tunnelen. Hva som egentlig har skjedd her er vanskelig å si i detalj. Likevel kan vi kan med rimelig stor sikkerhet si at disse 3–5 uker gamle kattungene ikke har kommet seg til tunnelen på egen hånd. De må ha kommet seg dit ved menneskelig hjelp.

I følge Mattilsynet er det rundt 800.000 katter i Norge. 50.000 av disse er hjemløse.

Ifølge Mattilsynet er det rundt 800.000 katter i Norge. 50.000 av disse er hjemløse. Det finnes tilfeller av såkalte kattekolonier flere steder i Stavanger. Dyrebeskyttelsen har, sammen med Mattilsynet, gjort en formidabel innsats for å rydde opp i disse. Likevel blir en ikke kvitt problemet helt. Dyr har ikke den menneskelige egenskapen som heter langsiktig planlegging, ei heller katter. Ukastrerte katter vil formere seg. En kattemor får gjerne to kull i året, hvert kull består gjerne av 3–5 kattunger. Det betyr at en hunnkatt, fort blir til ti nye individer.

Venstre er partiet som tar dyrevelferd på alvor. Derfor vil Venstre i Stavanger jobbe for obligatorisk ID-merking av alle katter, slik som de nylig har innført i Sverige. Vi jobber også for kastrering av alle katter som ikke skal brukes i oppdrett.

Ved ID-merking er det lettere å finne eieren av katten. Når katten er ID-merket, vil det også gi eieren en større forpliktelse. Kanskje vil den kommende katteeieren tenke gjennom katteholdet en ekstra gang før en anskaffer seg kattungen. Det koster litt å ID-merke en kattunge. Det betyr at eiere av hunnkatter kanskje ikke finner det like attraktivt å la de gå løst, så lenge katten kan formere seg.

Kastrering hindrer ukontrollerte kull av kattunger. Kastrering hindrer også uautoriserte kattungefabrikker, som vi ser eksempel på via finn.no. Kattunger blir solgt, uten noen form for oppfølging eller vaksinering hos dyrlege, ei heller ID-merking.

Venstre vil ha slutt på dumping av kattunger i Rennfast eller andre steder i kommunen vår. Dyremishandling hører ikke hjemme noe sted, og dette må vi gjøre alt for å få en slutt på. Er du enig i at dyrevelferd er viktig, og at katter må ID-merkes og kastreres for sitt eget beste? Da må du stemme Venstre i september!