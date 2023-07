Stavanger-skolen: kanskje alle gode ting er tre?

La det være sagt først som sist: vi var ikke klar over at regjeringen ikke ville prioritere Stavanger-skolen da vi la frem vårt reviderte Stavanger-budsjett 19. juni, men man kunne nesten tro det ut ifra regjeringens pressemelding 22. juni.

Vi mener at gode leseferdigheter er viktig for den enkelte elevs skolegang. Lesing kan være en glede i hverdagen ved at man dykker ned i litteraturens verden, samtidig som det kan gi innsikt og nye opplevelser.

Resultatene fra den internasjonale PRRILS-undersøkelsen 2021 viser at 1 av 5 elever på 5. trinn skårer lavt mestringsnivå når det kommer til leseferdigheter. Det er dobbelt så mange som i 2016. Helt konkret betyr dette at i en klasse på 20 elever er det 4 elever som har utfordringer med å lese og forstå en alderstilpasset tekst fra start til slutt. Disse 4 elevene fortjener at vi gjør en ekstra innsats.

PRILS-undersøkelsen er en internasjonal undersøkelse som gjennomføres blant 10-åringer i 65 land. Norske 10-åringer rapporterte om den laveste lesegleden av samtlige land. Kun 13 prosent av norske elever svarte at de liker godt å lese, mens det internasjonale snittet var på 42 prosent. Hvis vi da legger til grunn at leseferdigheter og leseglede henger sammen, så har vi en jobb å gjøre!

Sammen med de øvrige mindretallspartiene i Stavanger, foreslo Høyre å bruke 1 million kroner på skolebibliotekene i sitt reviderte Stavanger-budsjett. Skolene kunne selv bestemme om midlene skulle benyttes til innkjøp av fysisk lesemateriell som bøker, magasiner eller lignende, eller inventar som skaper gode lesemiljø. Forslaget fikk ikke gjennomslag, men vi lover å fortsette vår satsing på økt leseglede og lesekompetanse i Stavanger-skolen! Det gir økt kvalitet og mestring i skolehverdagen for ungene.

PS: fravær av regjeringens satsing på skolebibliotek i Stavanger, er ikke et «storbyfenomen» - både Trondheim og Kristiansand fikk midler i år, mens Oslo fikk i fjor.