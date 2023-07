Gratis skolemat utjevner forskjeller

Høyresiden i Stavanger setter skolemat opp mot kunnskap. Da har de ikke forstått at skolemat handler om folkehelse og utjevning av forskjeller. I mars i år ble det presentert en undersøkelse av effekten av skolemat i Oslo. Over 7000 ungdomsskoleelever ble spurt, og resultatene tyder på at familienes økonomi påvirker ungdommenes spisevaner. “Blant de som mener at egen familie har dårligere råd enn andre, var det 38 prosent som svarte at de ikke spiste frokost. Til sammenligning opplyste 21 prosent av ungdommene som regnet familiens økonomi som bedre enn andres, at de spiste frokost,” sa Elling Tufte Bere, forskeren bak undersøkelsen, til Utdanningsnytt.

Folkehelseforskerens budskap, og det som er tittel på artikkelen, er at “gratis skolemat kan være med å utjevne forskjeller”. Samtidig er budskapet om at skolematen vil fjernes om det blir borgerlig flertall i høst ikke til å ta feil av. Det tror jeg vil være veldig uklokt, særlig i en tid der forskjellene øker. Når krisene rammer er det som vanlig de med minst som rammes hardest. Vi ser bilder i media av matkøer i mange norske byer. Det er en massiv økning i folk med behov for hjelp til å mette ungene sine og seg selv.

Samtidig med dette vil høyresiden i Stavanger fjerne den gratis skolematen. Det er skammelig politikk. SV vil ikke bare forsvare gratis skolemat, vi vil utvide den til å gjelde alle skoler! I en tid der alt blir dyrere, så skal ungene sikres et sunt måltid på skolen!

Ordningen med skolemat har vært veldig vellykket og er blitt veldig populær. I skrivende stund er det skolemat hver uke på alle skolene på Hundvåg, i tillegg til St. Svithun, Smiodden og Kvernevik skoler. Jeg har, som leder av utvalg for oppvekst og utdanning, besøkt dem alle sammen og fått tilbakemeldinger på maten fra rektorer, lærere, skolekonsulenter og ikke minst elevene selv. Og iblandet at noen vil ha grøt oftere, at det ene pålegget smaker bedre enn det andre og at det av og til er for lite syltetøy, så er tilbakemeldingene jeg har fått entydige: dette er en suksess. Og det må ikke fjernes.

Ingen unger skal være sultne på skolen. Allikevel vet vi at det er unger som er det. En helsesykepleier på en av skolene SV har innført skolemat på, fortalte meg at det måltidet for noen av elevene er det eneste sikre måltidet de har. Det er hjerteskjærende å tenke på og helt uakseptabelt.

SV har vært pådriver for å rulle ut skolematen, og det har vi planer om å fortsette med. Det er et gode å dele et felles måltid. Man kan bygge et sterkere sosialt bånd og miljø i klassen gjennom det. Og nå som Stortinget forbyr au pairer, så kan det jo komme godt med også for rike familier at det serveres lunsj på skolen.

Fra skolestart nå i høst så blir det skolemat på Johannes læringssenter, Storhaug skole, Kristianlyst skole, Kvaleberg skole, Revheim skole, Sunde skole, Tjensvoll skole, Våland skole, Tastarustå skole, Tastaveden skole, Finnøy skole, Rennesøy skole og Vikevåg skole. Dermed vil over 6000 skoleelever få lunsj hver eneste uke. I tillegg har SV og samarbeidspartiene vedtatt at vi vil rulle ut skolemat så raskt som mulig til Kannik skole, Lassa skole, Madlamark skole, Gosen skole, Hafrsfjord skole, Gautesete skole og de tre oppvekstsentrene på Fogn, Ombo og Sjernarøy. Men SV vil ikke stoppe der. Vårt mål er at alle elever skal få skolemat før neste valgperiode er over.

Flere på høyresiden har prøvd å skape en motsetning mellom å enten satse på kunnskap eller å satse på skolemat. Det er en falsk motsetning, hvertfall i Stavanger. Jeg hadde forstått deres innbitte motstand mot skolemat bedre dersom det gikk på bekostning av skolebudsjettet. Det har det ikke gjort, det skal det aldri gjøre. Tvert i mot. I den perioden jeg har ledet utvalg for oppvekst og utdanning på vegne av SV, har skolerammen økt med 100 millioner kroner. På toppen av dette har vi bevilget 43 millioner kroner til nye skolebøker, innført gratis SFO på 1. trinn og senket prisen på 2.-4. trinn. Vi har ikke måttet velge enten eller. Vi har fått til begge deler: både et solid løft for kunnskap og skolemat som utjevner forskjeller.

Næring og læring henger sammen. Det er bra for folkehelsen at barn og unge får sunn og næringsrik mat og det hjelper på konsentrasjonen. Det er også viktig for å utjevne forskjeller og det kan bidra til å skape gode fellesskap i skolene og klassene. SV vil ikke at skolemat skal tas over skolebudsjettet, men finansieres som folkehelsetiltak.

I en tid der prisene på alt øker, er gratis skolemat omfordeling til barnefamilier. Foreldre bruker mye på å brødfø familien, men gjennom skolemat tar fellesskapet denne regningen for dem. Det er uakseptabelt at unger skal sitte sultne på skolen. Som jeg også har sagt og skrevet mange ganger før: sultne unger lærer dårlig.

I høst har du et valg: mellom et sterkt SV som fortsetter å levere skolemat eller en høyreside som er klar for å ta maten fra elever. Valget er ditt. Jeg håper du stemmer på SV.