Helt korrekt, økt stipendpott er bare begynnelsen!

Stipendordningene har vært viktig for mange aktører i Stavanger, og det er helt riktig at disse økes. Likevel er det bare begynnelsen på et enda sterkere kulturliv i Stavanger. Vi vil få med flere private til å støtte kulturlivet i byen vår. Derfor vil vi ha en lokal gaveforsterkningsordning.

Kort fortalt: ordningen innebærer at kommunen bidrar med 25 kroner ekstra for hver hundrelapp som gis til en kunst- eller kulturinstitusjon fra privatpersoner eller næringsliv. Begrenset opptil 100.000 kroner per mottaker.

For både små og store kulturaktører er alle kroner like viktige. Vi mener at den offentlige kulturfinansieringen skal være bærebjelken, samtidig som vi skal heie på private initiativ og samarbeid. Gaveforsterkningsordningen gir kunst- og kulturinstitusjoner en gulrot for å skaffe privat finansiering, og kan bidra til å skape et lokalt eierskap og engasjement ved at kunst- og kulturaktører samarbeider med private bidragsytere. Dette mener vi er en vinn-vinn-situasjon: folk får mer kultur, private aktører får et sterkere insentiv til å støtte lokalt kulturliv, og i tillegg vil man få mer kommunale midler

Etter initiativ fra Venstre, innførte Solberg-regjeringen en nasjonal gaveforsterkningsordning i 2014. Ordningen bidro til 23 millioner i ekstra støtte til kulturaktører i Rogaland, før dagens regjering avviklet ordningen i 1. januar 2022. Av prinsipp, ønsket man ikke å bruke offentlige midler til å premiere kulturaktørenes evne til å skaffe privat finansiering.

Som erstatning for regjeringens avvikling av en nasjonal gaveforsterkningsordning, ønsker vi å få på plass en lokal ordning for kunst- og kulturaktører i Stavanger. Derfor satte Høyre – sammen med FrP, V, KrF og Pensjonistpartiet – av 2 millioner kroner til ordningen i vårt forslag til reviderte Stavanger-budsjett. Uten flertall i dagens kommunestyre, ble dessverre ikke forslaget vedtatt. Vi mener at kunst- og kulturbyen Stavanger fortjener en slik ordning!

