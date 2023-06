Rettedal og redaktør Olsen

I RA på tirsdag omtale Engwall Pahr-Iversen redaktør Olsens rolle ved kommune valget i Stavanger 1967. På godt norsk, Rettedal ble «raukjørt»

I ettertid roste Rettedal Olsen. Han lærte en lekse. Anklagen til Olsen i 1967 var at det ble bygget for få boliger til en for høy pris. Da Rettedal kom til makten i 1971 tok han radikale grep. Kommunen skulle ha full kontroll over boligbyggingen. Det ble fattet vedtak om at all regulert byggegrunn over 3 dekar skulle erverves av kommunen, om nødvendig ved ekspropriasjon. Deretter tildelte kommunen arealene til utbyggerne. De måtte forplikte seg til å bygge til en bestemt pris som skulle være salgsprisen til kjøperne. Videre skulle kommunen ha forkjøpsrett til en indeksbasert pris dersom kjøperne av boligene ønsket å selge. Forkjøpsretten gjaldt i 10 år. Hele Tjensvoll-området og store deler av Hundvåg ble bygget ut under dette regimet. Hvert år i Rettedal perioden ble det bygget i snitt 1000 boliger. Det var en sosial boligbygging man bare kan drømme om i dag.

Bærebjelken i denne politikken var konsesjonsloven som Høyre sentralt brukte som den store skremselen i valgkampen før kommunevalget i 1975. Jeg spurte Rettedal hvordan han så på dette. Han sa han hadde fått et rundskriv fra Høyre sentralt men dette gikk rett i papirkurven.

Rettedal sa til meg ved en anledning at det han opplevde ved valget i 1967 aldri skulle gjenta seg. Slik handler en politiker som er opptatt av å løse et problem og som ikke er opphengt i et partiprogram. Det er min ærbødige påstand at Rettedal ikke var Høyremann, han var Stavangermann.

