Bryt med Karis enmannsshow – velg et sterkt lag for inkludering og vekst

«Vil du ha Kari som ordfører, stem Arbeiderpartiet». «Kari leverer». «Kari og co», «Rekker Kari bussen?» Man kan jo undre seg om Stavanger Arbeiderparti har andre kandidater eller om enmannsshowet skal fortsette i fire nye år.

I en valgkamp preget av enmannsshow og ensrettede løfter, er det på tide å se utover og stemme for et parti som representerer mangfold og bredde. Stavanger Høyre står for en politikk som tar hensyn til alle samfunnslag og bringer flere stemmer inn i beslutningsprosessen.

I Stavanger Høyre er vi stolte av å stille som et sterkt lag. Et lag som er mangfoldig. Et lag som trår til. Et lag med en stødig kaptein. I Stavanger Høyre har vi sett viktigheten av å bringe flere folk på banen. Forstått at for å iverksette god politikk trenger vi et bredt spekter av innspill, perspektiver og meninger. Det er viktig for oss å vise fram denne gjengen og utnytte den brede kompetansen og erfaringen de sitter på. Å utnytte bredden, kompetansen og engasjementet har vært avgjørende for at programmet Stavanger Høyre stiller til valg på viser de beste løsningene for alle innbyggere i kommunen vår.

Mens noen framhever Karis rolle som eneste alternativ, er det verdt å merke seg at kun 2,8 % av toppledere i næringslivet mener at Arbeiderpartiet vil gi de beste rammevilkårene for deres bedrifter, som igjen er våre arbeidsplasser. Stavanger Høyre forstår viktigheten av et sterkt og blomstrende næringsliv, og vi vil arbeide for å skape en gunstig og bærekraftig vekst. Vi vil legge til rette for at bedrifter kan trives og skape arbeidsplasser, samtidig som vi tar hensyn til miljøet og bærekraftige løsninger.

Vi er ikke et parti som kun bygger på én person eller en enkelt agenda. Vi er et lag av dedikerte enkeltpersoner som er klare til å lede Stavanger inn i en inkluderende og framtidsrettet retning. Stem for Stavanger Høyre, og bidra til å skape en by som er åpen for alle, med muligheter for vekst, utvikling og mangfold.

