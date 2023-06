Hold de minste barna borte fra sosiale medier

Det er ikke lett å være barn og ungdom i 2023. Flere opplever blant annet angst og depresjon, og samlet sett rapporteres det om mer psykisk uhelse enn noen gang. Årsakene til at flere opplever lavere livskvalitet og mer psykisk uhelse er nok mange, men samlet sett ser det ut til at bruk av sosiale medier har en svak, men statistisk sikker negativ sammenheng med livskvalitet, angst og depresjon blant barn og unge. Det er derfor viktig at vi i kampen for bedre psykisk helse er bevisste hvilken effekt bruk av sosiale media har på barn. Aldersgrensen på 13 år burde kanskje vært høyere, men et viktig steg i rett retning vil være å holde de minste barna borte fra sosiale medier. Da må politikere, foreldre og fagpersoner jobbe på lag, slik at aldersgrensen på 13 år kan overholdes.

Nitti prosent av barn og unge mellom 9 og 18 år har en eller flere kontoer på sosiale medier, hvor YouTube, Snapchat, TikTok og Instagram er de mest utbredte. Det er enkelt å opprette en konto på sosiale medier til tross for at du ikke oppfyller alderskravet. For å kunne sjekke alderen til de som oppretter en konto, burde man kanskje krevd innlogging med bank id. Det ville ikke bare sørget for at flere barn og unge holdt seg borte fra sosiale medier lenger, men det ville også gjort bruk av sosiale medier tryggere.

Her er det viktig at foreldrene kjenner sin besøkelsestid og involverer seg i livet til barna, også på sosiale medier.

Marie Ljones Brekke i Stavanger KrF, skriver at de gangene man lykkes med å overholde aldersgrensene på sosiale medier, er gjerne når foreldre i en klasse eller i et nabolag, har blitt enige om felles regler. (Geir Landa)

De gangene man lykkes med å overholde aldersgrensene på sosiale medier, er gjerne når foreldre i en klasse eller i et nabolag, har blitt enige om felles regler. Det er heldigvis blitt vanligere at slike ting tas opp på foreldremøter og andre arenaer der foreldre treffes. Det finnes også gode eksempler på foreldre som blir enige om å overholde aldersgrensene på voldelige spill. Det blir fort vanskeligere å overholde aldersgrensene dersom man opplever å stå alene om det. Mange foreldre har vel hørt at ‘alle de andre får jo lov’. Og det er ikke enkelt å navigere seg i et landskap som er så annerledes enn det man selv vokste opp i. Foreldregenerasjonen kan ikke sammenligne egen oppvekst med den dagens barn opplever. Mange foreldre har i tillegg gitt opp forsøket på å holde seg orientert om hva som foregår på sosiale medier. Her er det viktig at foreldrene kjenner sin besøkelsestid og involverer seg i livet til barna, også på sosiale medier.

[ DEBATT: ADHD; ei løysning? ]

Som medlem av utvalget for oppvekst og utdanning, spør jeg meg selv om det er noe jeg som politiker kan bidra med i denne sammenheng. Først og fremst handler jo dette om foreldrenes rolle, og hvilke valg foreldrene ønsker å ta for sine barn. Samtidig ser jeg at noen kommuner velger å ta en noe mer aktiv rolle for å oppmuntre foreldrene til å overholde disse aldersgrensene. Øygarden kommune gir ut et skriv til foreldrene, på alle de 21 barne- og ungdomsskolene de har i kommunen, hvor de blant annet skriver at: ‘Derfor ønsker vi å oppfordre foreldre til å reflektere over bruken av sosiale medier hos barn i grunnskolen, og vi kommer med en klar anbefaling om at man legger vekt på å holde aldersgrensen. I Norge har sosiale medier 13 års-aldersgrense’. Ordføreren sier at de ikke har fått noen negative reaksjoner på skrivet. Jeg tror at foreldrene opplever oppfordringen som støtte og ikke som overstyring, og KrF vil ta et lignende initiativ i utvalget for oppvekst og utdanning.

På nettstedet til Rådet for psykisk helse står det; ‘Sosiale medier har noen kvaliteter ved seg som andre teknologiske nyvinninger ikke har hatt. For det første er sosiale medier langt mer interaktiv i sin innretning, og oppfordrer til samhandling og samvirke blant aktørene. For det andre er sosiale medier, via smarttelefonen, med oss over alt og dermed allestedsnærværende, i motsetning til for eksempel TV og radio. For det tredje utgjør sosiale medier en ny sosial arena. Litt på samme måte som andre sosiale arenaer, som skole eller fritidsaktiviteter, kan også denne sosiale arenaen romme både positive og negative opplevelser’. Sosiale medier er altså ikke negativt i seg selv, og kan i noen tilfeller bidra til økt livskvalitet, men mange opplever at bruken kan gi negative opplevelser slik som lavt selvbilde, ensomhet og mobbing. Foreldre spiller en viktig rolle når det gjelder involvering i barnas liv på sosiale medier, og særlig det som gjelder aldersgrenser. Så kan vi politikere oppmuntre foreldrene til å ta et kollektivt ansvar, slik at man ikke trenger å stå alene i ‘kampen’ om å holde de minste barna borte fra sosiale medier.

[ Disse samboertabbene bør du unngå ]