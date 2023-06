Borgli om gratis buss i Stavanger: Nå kan dere reise gratis til Sandnes

Nyheten om at politikerne i Stavanger vil tilby gratis kollektivtransport til alle innbyggerne kom som lyn fra klar himmel på oss alle.

Jeg er veldig varm tilhenger av det lokale selvstyre, og når lokalpolitikerne våger å tenke nytt, og våge å prioritere annerledes applauderer jeg det. Jeg vil ikke gå inn i en meningsutveksling om det er rett eller galt av en kommune å bruke flere hundre millioner på gratis kollektivtransport, men jeg syns det er fantastisk at det er rom for å prioritere.

Vi er heldige her på Nord-Jæren som har sterke kommuner som leverer overskudd i sine kommunebudsjetter. Det gjør at vi kan sikre gode tjenester, og det sikrer egenfinansiering av viktige investeringer. At Stavanger velger å prioritere kollektivtransport som er et fylkeskommunalt ansvar er spenstig, og spesielt når oppgavefordeling og inntektssystemet skal diskuteres.

Her i Sandnes har flertallet valgt andre prioriteringer som f.eks. 300 millioner ekstra i nedbetaling av gjeld, og det kan være lurt i en tid med stigende renter. Samtidig får nedbetaling av gjeld betydning for alle innbyggerne. En annen viktig prioritering Sandnes har valgt for sine innbyggere og næringsliv, det er og ikke kreve inn eiendomsskatt på hjem og arbeidsplasser. Der er mange som setter pris på denne prioriteringen, og Sola kommune tenker også at ingen eiendomsskatt er viktigere.

Når det går bra i næringslivet, og spesielt innen energisegmentet da drypper det på kommunene også i form av økte skatteinntekter. Så de ordførerne som ikke ønsker å legge til rette for næringsutvikling vil gå glipp av viktige skatteinntekter. Jeg håper at kommunene får enda mer innflytelse til å gjøre egne vedtak, og da spesielt innen arealplaner og byggesaker. Da vil samfunnet spare enda mer penger og de kommunale tjenestene blir enda bedre. Så helt til slutt vil jeg nok en gang gratulerer innbyggerne i Stavanger.

Vi har rigget byen for dere allerede med aktiviteter for store og små, og de beste restaurantene er klar til å yte den beste service bare Sandnes kan gi dere. Smilene får dere på kjøpet, og Norges mest attraktive by elsker våre gode naboer. God sommer og velkommen til en trivelig tur til Sandnes.

