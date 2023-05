Gratis buss: Kari leverer kaos i Stavanger og kontanter til Oslo

Det er spesielt at en ordfører kan få seg til å si: «Vi hadde en utgiftsvekst på drift, men ikke nok!» på nasjonalt TV. Det sa hun dagen etter at de hadde lagt fram et forslag om «gratis» kollektivtrafikk. Som det viste seg at de ikke visste hvordan de skulle finansiere eller hvordan de skulle gjennomføre. Og som ingen vet konsekvensene av. Forslaget var kaotisk da det ble fremmet, og er blitt enda mer uoversiktlig og lite tillitvekkende etter hvert. Ap har med dette abdisert som styringsparti – og kaospilotene herjer fritt i kommunekassen.

Det har vist seg i dagene etterpå – at det er massevis av kommunale kjerneoppgaver en bør bruke pengene på. I tillegg har ordføreren svekket våre argumenter i møtet med resten av landet. At Rogalands Avis ikke ser det, får være deres problem. For oss andre, blir det et problem vi må stå i og håndtere. Nå har Rogaland allerede tapt stort i saken om regjeringens sitt nye inntektssystem for Fylkeskommunene. Minus over 100 millioner kroner for Rogaland fylkeskommune.

Og verre skal det bli. De som hørte kommunalministeren i samme debatt hørte hva han sa: «Vi mener det er behov for en større utjevning mellom skattesterke og skattesvake kommuner, det er en jobb vi er i gang med allerede». Da er det bare å glede seg – i likhet med at de tapper Rogaland Fylke for penger vil Stavanger, og de andre skattesterke kommunene i regionen vår bli fratatt mer. Sist gang dette skjedde var i 2011, når Sp hadde kommunalministeren i den rødgrønne regjeringen. Da tapte Stavanger 187 millioner i året! I dagens pengeverdi tilsvarer det 277 millioner. Den gangen var RA veldig opptatt av at slike endringer ikke burde skje. Nå tar ikke engang avisen det på alvor at vår fremste folkevalgte har sabotert vår egen argumentasjon. Både i handling og i ord.

Ordføreren har nå servert kronargumenter til Oslo om at de kan konfiskere hundrevis av millioner med skattekroner som våre innbyggere betaler inn. Vi kommer jo ikke til å merke at regjeringen trekker inn 200 millioner i året engang. Stavanger har hatt få allierte i kampen om kommunenes inntektssystem, og etter Debatten på NRK forrige tirsdag har vi nok enda færre. Og køen av kommuner som krever omfordeling vokser. Denne fireårsperioden kan enda med tidenes økonomiske bakrus når kommunalministeren følger opp det han sier på NRK Debatten.

Når ordføreren står på TV og serverer argumenter om at utgiftene ikke vokser nok, at det ikke er køer i Stavanger kommune. Da blir folk forbanna! Det er køer av folk som trenger bofellesskap. Det er køer av folk som trenger et kommunalt botilbud. Det er køer av barnevernsbarn som trenger hjelp. Det er elever som trenger tilrettelagt undervisning. Det er barnehagebarn som trenger oppfølging. Vi må bygge nye sykehjemsplasser, nye skoleplasser og idrettsanlegg. Alt dette har kommunen et ansvar for. Faktisk et lovpålagt ansvar.

Rogalands Avis mener at Flertallspartienes utspill er «friskt» og at det «viser vilje til endring». Kanskje burde analysen slått fast at 200 millioner til politisk spill, og et eksperiment, uten utredninger er å praktisk talt abdisere som et ansvarlig styringsparti? Vi ser i hvert fall ikke at Ap i andre store byer og kommuner bedriver denne typen utspill etter innfallsmetoden.

Avisen kunne krydret analysen med å framheve at «politisk vilje er vel og bra» – men at politiske beslutninger også må fattes på bakgrunn av forskning, fakta og utredninger. Og at dette forslaget, som fremmes uten utredninger, gjør det lite tillitvekkende – spesielt når vi vet at Norges fremste forskere på samferdsel (TØI) har analysert slike forslag før. Og sagt at miljø, klima og nytteeffekt er ekstremt dårlig.

Når Stortingspolitikere advarer om at Kari og Co. gjør Stavanger til en attraktiv kommune å omfordele mye mer ifra, da burde kanskje analysen ha problematisert at: Andre kommuner nå ser at Stavanger har så mye penger at de kan finansiere tjenester som de ikke har ansvaret for en gang». Og at det er en problemstilling det politiske flertallet umulig kan ha tenkt på når de la fram sitt «valgflesk-forslag».

