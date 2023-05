Gratis kollektivtilbud i Stavanger må til for å nå viktige mål

Stavanger kommune har i flere år hatt et større økonomisk overskudd enn forventet. Vi har de siste årene bygget opp et solid disposisjonsfond, blant annet med gode skatteinntekter.

Flertallspartiene i Stavanger – Ap, Sp, FP, MDG, R og SV – vil derfor innføre gratis kollektivtilbud for våre innbyggere fra 1. juli og i alle fall ut 2024. Vi vil bruke 200 millioner kroner på dette tiltaket.

Motforestillingene lar ikke vente på seg. Hvorfor bruker vi ikke heller pengene på barnehager, skoler, pleie og omsorg, er en av reaksjonene. Alle disse områdene har vi også styrket de siste fire årene, noe vi vil fortsette med om vi får velgernes tillit til høsten.

Også leder i Næringsforeningen, Harald Minge, kritiserer gratis kollektivtilbud i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad nylig. Det er som vanlig kommunegrensene som skaper mest problemer, ifølge han.

Hva har så gratis kollektivtilbud med kinderegg å gjøre?

For det første: Det er et økonomisk utjevningstiltak. Vi ønsker et samfunn uten store forskjeller mellom fattig og rik. Om vi ikke gjorde det, kunne vi eksempelvis brukt 200 millioner til å redusere eiendomsskatten. Det har vi ikke gjort i denne omgang. Vi har valgt å prioritere dem som reiser kollektivt.

For det andre: Gratis kollektivtilbud er et klimatiltak. Skal vi skal nå nullvekstmålet i forhold til biltrafikk, få ned klimagassutslippene, unngå å miste penger fra bymiljøpakken eller å bli pålagt rushtidsavgift, trenger vi at flere reiser kollektivt.

For det tredje: Gratis kollektivtilbud er et distriktstiltak. Det er de ikke landfaste øyene i Stavanger som sliter med fraflytting. Regjeringen har innført gratis ferje, men mange er avhengig av hurtigbåt for å komme på arbeid. En enkeltbillett en vei uten rabatt fra Stavanger sentrum til øyene i Finnøy kommunedel som ligger lengst fra sentrum koster nesten 200 kr.

Med andre ord: Minst tre gode ting på en gang. Derfor er også målet vårt klart, nemlig å lansere det nye tilbudet 1. juli!

