Det er på jobben livet er normalt

Så mange som 1 av 3 av oss vil oppleve å få kreft i løpet av livet. 40 prosent av de som rammes er under 65 år og i yrkesaktiv alder. Rammes du av kreft eller annen alvorlig sykdom, er sjansen stor for at du får noen hull i CV-en. Enten på grunn av sykdomsbehandling og sykehusopphold, eller på grunn av opptrening, senskader eller tøff innsats for å komme tilbake igjen til livet.

For de fleste av oss er det på jobben livet er normalt. Der kan vi fungere i fellesskap, løse oppgaver sammen, slippe å tenke og snakke for mye om egen sykdomshistorikk. Vi kan være en av gjengen. Derfor er det ikke rart mange av dem som blir rammet av alvorlig sykdom har et sterkt ønske om å komme tilbake i arbeidslivet, eller i det hele tatt bare komme inn i arbeidslivet.

Dessverre er det mange som sliter med akkurat dette. Nora Koppang, som vi har hørt om i lokale medier, fikk alvorlig kreft som barn, og tilbakefall senere i ungdomstiden. Dermed har hun hull i CV-en sin. Dette har gjort det vanskelig for henne å søke og få jobber, tross fullført utdanning. Hun er ikke alene.

I en ny undersøkelse utført av Ung Kreft og Kreftforeningen, har mer enn 100 unge kreftrammede i alderen 18-35 år besvart spørsmål om hva de ser på som utfordringer og suksesskriterier for inkludering i arbeidslivet.

Aller størst er behovet for mer fleksibilitet. Det gjelder spesielt en mer fleksibel sykelønnsordning, og mer fleksibilitet i overgangen mellom eksempelvis sykelønn, AAP og andre ytelser.

Det neste punktet handler om de kreftrammedes ønske om å bli møtt med mer kompetanse og forståelse. Det kommer tydelig fram at unge ønsker at NAV, arbeidsgivere og andre i hjelpeapparatet kan prøve å forstå litt mer av kompleksiteten i utfordringene som de kreftrammede står i. Forventningen om at man er tilbake som før etter kreft er tøff å stå i, og oppleves som urealistisk for mange.

Det siste punktet vi vil trekke fram, gjør oss bekymret. Skal man være åpen om sin kreftsykdom i jobbsøkerprosessen? Mange unge gir uttrykk for usikkerhet om dette. I Kreftforeningens undersøkelse er det over 61 prosent som svarer at de ønsker å være åpne, mens halvparten er usikre, og mange er redd for å bli diskriminert.

I Rogaland står så mange som 1 av 5 utenfor arbeidslivet av forskjellige grunner. Samtidig som mange står utenfor, viser NHOs nyeste tall også at svært mange bedrifter, 1 av 3, sliter med å få tak i nok folk og riktig kompetanse. De vil ansette flere, men finner ikke folkene.

Dette er et paradoks: Samtidig som næringslivet skriker etter folk, står rekordmange arbeidstakere utenfor.

Kanskje er det nå din bedrift skal gjøre en ekstra innsats for å inkludere flere? Mange bedrifter er flinke til dette allerede! På et frokostmøte nylig fikk vi høre fra Origo Solutions og Aker Solutions, om hvordan de tilrettelegger for å få flere med. Igjen har de fått lojale og fantastiske medarbeidere. Mange bedrifter gjør som dem, men vi håper flere følger etter. Slik at Rogaland blir best i landet på inkludering.