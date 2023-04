Å sjå oransjemaling slå sprekker

Fox News, gigapopulært mediehus blant høgrepopulistar og MAGA-kulten, leverandør av konspirasjonsteoriar og mikrofonstativ for Donald Trump, har inngått forlik med Dominion og godtatt å betale selskapet meir enn 787 millionar dollar i erstatning. Kvifor det? Mediemogul Rupert Murdoch innsåg at Fox News ville bli enda meir skadelidande om dei måtte gjennom ei opprivande rettssak.

Fox News hadde nemleg blitt tatt in flagrante, med buksene nede. I lange tider har dei vidareført Trump sine løgner om at valet i 2020 blei stole og at Trump var den eigentlege vinnaren. Ein av grunnane til at Joe Biden kom til makta, var, i fylgje Trump-Fox News, at valmaskinar som Dominion hadde levert, kunne manipulerast. Det var grunnen til at demokratane vann, må vite. Interne meldingar nyheitsankera imellom, har i ettertid vist at dei visste at dei serverte løgner. Dei heldt fram med å gjere det for ikkje å tape sjåarar.

Ikkje nok med det; Tucker Carlson, den største Fox-stjerna av dei alle, fekk i mandag sparken av sjefen sjølv, Rupert Murdoch. Carlson, som internt har vedgått at han hatar Trump intenst, har vore sjølvaste gullguten til republikanarane. Etter kvart blei han ein for stor munnfull til og med for den opprinneleg australske mediehuseigaren. Blant anna på grunn av eit timelangt program om kuppforsøket og storminga av Kongressen 6. januar 2021. Nyvald Speaker of the House, Kevin McCarthy, hadde nemleg utlevert tusenvis av timar med videoopptak av storminga av Kongressen til Tucker Carlson, og bare til han. Carlson gjorde sjølvsagt som McCarthy forventa av han; klipte og limte og presterte å presentere den brutale storminga av som ei turistutflukt der folk gikk rundt med kamera, knipsa bilde og kosa seg.

I ein diskusjon på Twitter nyleg, blei det, som sant var, hevda at Trump trekte USA ut av Paris-avtalen om klima. «Tull,» sa ein motdebattant. «Dette er noko NRK har kokt i hop». Fakta har dårlege og magre tider. Alle fakta kan bli og blir, på Trumpsk vis, avfeia som «Fake news». Det mest drepande argumentet dei har er: «Vi kan ikkje tru på gammalmedia eller Main Stream Media. Alt dei hevdar, i alle fall om det ikkje er i samsvar med trumpisme og konspirasjonsteoriar, er ganske enkelt løgn og «woke».

Akkurat no er det vonde og vanskelege tider for dei som har teikna verdsbildet sitt ut i frå alternative media. Hovudkjelda deira har, ved å inngå forlik med Dominion, vedgått at dei har bløffa. Eg kan sjå føre meg at dei no er på desperat jakt etter bortforklaringar eller nye alternative kjelder som kan levere mat til livsløgna deira.

Det stoppar ikkje der. O store oransje sol, han som det høgreekstreme kongressmedlemet Marjorie Taylor Greene nyleg samanlikna med Jesus, sjefsløgnar og ekspresident Donald Trump, er hardt ute å kjøre. Det ser ut som om han som har ambisjonar om å bli president igjen, vil måtte tilbringe mykje tid i retssalar framover, for det står rettssaker i kø. Den fyrste er allereie i gang. Der er han skulda for å ha betalt hysjpengar til ei pornostjerne han skal ha hatt sex med medan kona var gravid. Rettssak nummer to gjeld valdtekt, Mannen som er opptatt av familiverdiar der, altså.

Det sluttar ikkje med. Det blir truleg ei tredje rettssak i Georgia der han skal ha prøvd å presse den valansvarlege i delstaten til å finne 11780 stemmar fordi Biden leia med 11779.

Det er enda meir. Justisdepartementet har pussa spesialetterforskar Jack Smith på Trump. Han skal vere ein dyktig jurist som har fått i oppdrag å etterforske Trump si rolle i storminga av Kongressen, eller turistomvisinga som MAGA-kulten kallar det. Rett før storminga oppfordra Trump tilhengjarane sine til å «stop the steal», hindre at Kongressen på lovleg vis utnemnde Biden til USAs nye president. Dette var akkurat var i ferd med å skje då kuppforsøket starta.

No er det vel ikkje meir, tenkjer du kanskje? Jau, då. Jack Smith etterforskar også kvifor Trump tok med seg massevis av hemmelegstempla dokument frå Det kvite hus til Mar O Lago då han blei tvinga til å flytte. Ikkje nok med at han tok dei med seg. Han nekta å levere dei tilbake og prøvde å gøyme dei då FBI til slutt ransaka bustaden hans.

Gudar ramlar ned frå pidestallar. Det smertar sjølvsagt dei som har tilbede og trudd på gudane. Dei hamnar i limbo. Det store intet der det er mørkt og kaldt. Spørsmål som stadig melder seg når det gjeld dyrkinga av Trump, er følgjande: «Korleis kunne folk i utgangspunktet la seg blende og forføre av denne sjarlatanen og løgnaren? Korleis kunne fundamentalistiske kristne trykkje «grab-the-pussy-fyren» til sitt bryst?

«Det smertar,» sa eg. Kanskje det ikkje gjer det? Kanskje pussar dei glorien, vaskar vengjene hans og løftar han oppatt på pidestallen igjen?

«Skadefryd er den einaste sanne glede,» blir det påstått. Det er kanskje å ta i? Å sjå på at maling tørkar, er noko av det kjedelegaste som finst. Å sjå på at oransjemaling slår sprekker, gjev i alle fall meg ei viss glede.