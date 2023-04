Rødt – et grunnleggende reaksjonært parti

Til tross for at partiet Rødt tok til fornuft og til slutt fulgte leder Bjørnar Moxnes riktige konklusjoner angående våpenhjelp til Ukraina, er det lett å glemme at når det gjelder Rødt, det er snakk om et grunnleggende reaksjonært parti som ønsker å bryte med den norske liberale samfunnsmodellen, selv om det pr. i dag framstår som et slags radikalt reformparti. Rødt er imidlertid ikke noe reformistisk parti på linje med de andre partiene, de sier selv i sitt prinsipprogram at en reformistisk strategi aldri vil kunne føre til det sosialistiske samfunnet de ønsker seg. I stedet for vårt nåværende demokrati vil de innføre denne «sosialismen» som de hevder er mye mer demokratisk. Dette er rene ønskedrømmer. All historie viser at sosialismen i praksis innebærer sentralisering og ensretting og en håpløst ineffektiv planøkonomi som vil innebære en kraftig nedgang i folks levestandard og velferd og hvor det følgelig ikke vil bli økonomisk rom for alle de rause velferdstiltak partiet kjemper for. Denne planøkonomien vil kreve en så sterk byråkratisk planlegging og sentraldirigering at det sannsynligvis vil innebære alvorlig svekkelse av sentrale sider ved vårt demokrati.

En annen alvorlig – og i tillegg mer pinlig sak for partiet – er at de ikke engang kjenner innholdet og premissene hos de ideologier og politiske teoretikere de påberoper seg. De hevder i prinsipprogrammet at de bygger på Karl Marx og samtidig på «sosialistiske tradisjoner». De vet ikke engang at det ikke er noen som helst forbindelse mellom Marx og sosialismen og at Marx i det store og hele var negativ til denne og iblant kalte den «filisterutopi» og «småborgerlig finurlighet». Videre går det fram av Rødts program at de først skal erstatte kapitalismen med en sosialisme, som en mellomstasjon mot et endelig kommunistisk samfunn. Heller ikke dette er noe som finnes hos Marx. Han opererer bare med to faser, nemlig et kapitalistisk som i seg selv bærer kimen til kommunismen i seg og til slutt overgangen til.

Den forestillingen Rødt bygger på om et sosialistisk stadium mellom kapitalismen og kommunismen, har derimot opphav i Lenin og bolsjevismen. En grunnleggende reaksjonær ideologisk politiker og tilsvarende parti som i 1917 utførte et kupp og satte en stopper for et gryende politisk demokrati i det gamle Russland, forbød andre partier og politiske organisasjoner og etter hvert fengslet og henrettet sine motstandere. Lenins bærende ide var at en liten politisk bevisst elite, et parti, kunne styre «på vegne av arbeiderklassen og de «undertrykte» gjennom en slik «sosialisme». I virkeligheten en perfekt modell for undertrykkelse av et folk. Selv om Rødt hardnakket hevder at de bygger på et «folkeflertall», er grunntanken den samme: en sentralisert statsdannelse, med fravær av reell pluralisme og meningsdivergens. Klokelig nok nevner de ikke Lenin ved navn, men det er ham ideene er hentet fra.

Til slutt et råd til potensielle velgere og politiske samarbeidspartnere til denne røde lenin-inspirerte partiforsamlingen: Styr unna og søk heller andre mer liberal-demokratiske følgesvenner og ledere.