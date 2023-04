Radikalt å være imot bompenger?

I en artikkel som i utgangspunktet handlet om Rødt kunne jeg overraskende nok finne en finurlig påstand om FNB, altså Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, som nå er Folkets Parti (FP). Med et lite stikk til Bergens lokallag, følte jeg da hvert fall et kall til å reagere.

Jeg sikter til Svein Tuastad sin omtale av FNB, der statsviteren ved UiS sammenligner FNB med «andre radikale partier». Dette er utløser hele to problemstillinger hos meg: 1) hva er «andre partier», 2) hva er «radikale partier». Jeg må først som sist avkrefte at FNB, nå FP, verken er «de andre» eller «radikale». Vi er på ingen måte «de andre» fordi den storslåtte oppslutningen i 2019 viste nettopp det at vi er en del av kjernen, vi representerer våre velgere i flere kommune- og fylkesstyrer i landet. Som representant for en folkebevegelse og et mobilisert opprør har jeg hørt flere påstander, både at FNB var en misforståelse eller kun et protestparti, men å bli stemplet som radikal er nå en første gang. Og det av en førsteamanuensis i statsvitenskap. Det er både en ære og en uheldig rødvinsflekk.

Definisjonen av radikal kan oppfattes i politikken som en betegnelse av bl.a. bevegelser som ønsker store og raske endringer av etablerte sosiale, politiske og økonomiske forhold, ifølge Store Norske Leksikon. Jeg syns dette er en mild definisjon som til dels kan brukes om FNB, fordi det var nettopp en bevegelse tuftet av personer som ønsker endringer- da i bompengesystemet. Jeg er likevel uenig i at FNB sine ambisjoner om avvikling av bompenger eller felling av bomstasjoner er såpass store endringer at de fortjener et radikal-stempel. Bompenger, inntil nylig, var kun et system etablert i noen av landets største byer, det er ikke et utbredt fundament i hele vårt store landterritorium. Å endre dette systemet er ikke, og bør ikke være, en radikal oppgave. Jeg har heller ikke hørt at bompengefedre som fant opp den innkrevingen ble stemplet som radikale.

Videre, ifølge samme kilden til definisjon, blir radikale holdninger, omtalt som radikalisme, forbeholdt ideologier som kommunisme, fascisme eller islamisme. Og med dette syns jeg i hvert fall at det blir drøyt å dra inn bompenger på listen. Jeg må presisere at å avvikle bompenger krever en stor jobb innen noen tilskudds- og finansieringsfonder, og den politiske kulturen. Men det er ikke så stort at det å endre bompengeinnkrevingen kommer til å endre oss som nasjon, vår religion, identitet eller vårt styringsregime. Selv om FNB kan være sammenlignbare med en revolusjonær gruppe innenfor et spesifikt område som bompenger, finner jeg det likevel upassende å trekke linjer til radikalisme. En alminnelig person i gaten har nok ganske negative forbindelser til ordet «radikal», det kan vi til dels takke nyhetsbildet for. Likevel, på tross av hva statsvitenskapelige eller popkulturelle forbindelser er til begrepet «radikal», vi jeg gjerne ha FNB frabedt det filteret.