Lønnsoppgjøret: Turbulent, men rettferdig

Etter fire hektiske streikedager ble LO, YS, og NHO før helgen enige om lønnsoppgjøret for de såkalte frontfagene. For en troende sosialdemokrat som meg, ser resultatet veldig bra ut. Streiken hadde åpenbart effekt, og det er nå lagt et godt grunnlag for de forestående forhandlingene i kommuneoppgjøret.

Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør, noe som betyr at det «bare» forhandles om lønn, og ikke om forhold som arbeidstid og ferie. Dermed trodde mange at partene ville bli enige relativt greit, og at konflikt ville bli unngått. Slik gikk det altså ikke, og vi fikk den første streiken knyttet til et mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

Kanskje var det ikke så stor grunn til å bli overrasket at oppgjøret i år endte med streik. For hvordan ser bakteppet for forhandlingene ut? Jo, en kombinasjon av etterdønninger fra en global pandemi og storkrig midt i Europa, har brakt økonomien i ulage både nasjonalt og internasjonalt.

Alle kjenner dette på kroppen hver dag: Strømprissjokk, galopperende matpriser, høyere renter på boliglånene. De siste årene har ikke lønningene (for de fleste) holdt tritt med prisstigningen, noe som betyr at veldig mange har opplevd reell nedgang i lønnen og generelt trangere økonomi.

Når jeg setter «for de fleste» i parentes ovenfor, så er dette utgangspunktet for et kraftig hjertesukk. Reallønnen har definitivt ikke gått ned for alle. Fortsatt ser vi altfor mange eksempler på at ledere i oljebransjen, og annen industri (statlig eide selskaper inkludert) innvilges lønnsøkninger og bonuser langt, langt over den jevne arbeidstaker i de samme næringene.

Dette er dessverre et tilbakevendende problem, og jeg sliter med å forstå at de som sitter med ansvar for den vedvarende lederlønns- og bonusgaloppen ikke forstår hvor provoserende dette er for det store flertallet av arbeidstakere. Dette er en lønnsatferd som er direkte skadelig for lønnsoppgjørene, og ekstra ille i en tid da folk opplever at prisene stiger mer en lønnen.

En blanding av post-pandemi, krig i Ukraina og umusikalske lederlønninger og reallønnsnedgang, danner altså bakteppet for årets lønnsoppgjør. Dermed var det kanskje ikke så overraskende som NHO vil ha det til, at oppgjøret endte med streik. Heldigvis brakte streiken ny bevegelse i meglingen, og heldigvis ble partene enige etter fire dager med streik.

Som en fortsatt like troende sosialdemokrat, er jeg veldig glad for å se at det store flertallet av de som blir omfattet av oppgjøret, virker å være godt fornøyd.

Godt fornøyd er i alle fall LO-lederen Peggy Hessen Følsvik. Hun omtaler dette som et historisk godt resultat, som viser nytten av samhold, og som LO-medlemmene kan være stolte av.

Enigheten innebærer at alle LO-medlemmer får et tillegg på 7,5 kroner i timen. De lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke. Dette var et mye bedre tilbud enn hva NHO ga under meglingen, og viser at streiken hadde effekt.

Enigheten som ble oppnådd før helgen er viktig, men «vårens vakreste eventyr» som lønnsoppgjøret ofte kalles, er langt fra over. Nå står blant annet kommunene for tur. Jeg sier ikke at dette blir enkelt, og vi har fjorårets lærerstreik friskt i minnet. I tillegg er det høye forventninger blant sykepleiere og andre helsefagarbeidere. Likevel bør avtalen for frontfagene danner et godt grunnlag.

Den særnorske frontfagsmodellen er for øvrig en flott skapning. Den er bærebjelken i den norske lønnsdannelsen, og innebærer at lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer i industrien samlet bør være normgivende for resten av økonomien.

Når avtalen for frontfagene blir tatt såpass godt imot fra arbeidstakerhold, bør dette danne et godt grunnlag for de kommende forhandlingene for de ansatte i kommunene og fylkeskommunene. De samlede kronetilleggene er viktige, i tillegg har oppgjøret så langt en tydelig lavlønnsprofil, og bidrar dermed til å motvirke økende forskjeller.

Lykke til alle som skal ta årets lønnsforhandlinger videre!