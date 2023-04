Reiselivsnæringen er en av de raskest voksende næringene i verden. Rogaland Høyre vil legge til rette og ta nye initiativer på dette området. Derfor fremmet vi nye forslag når vi nå skal starte opp arbeidet med en ny reiselivsstrategi for Rogaland. Naturskjønne Norge og Rogaland selger ikke seg selv. Vi må ta noen veivalg, legge en strategi og ha ambisiøse planer. Først da kan turister som ser etter høykvalitets¬ opplevelser bli et av svarene på hva vi kan bygge opp som et nytt næringsben å stå på. I dag er likevel reiselivsnæringen i skyggen av olje og fisk, og preges av sterk fragmentering og lave marginer. Det må vi endre frem mot 2030.

For eksempel legger utenlandske turister i snitt igjen 50 prosent mer penger i Finland enn i Norge. Regjeringen har nettopp mottatt en utredning «Leve og oppleve». Her vurderes det hvordan en kan gi Fylkeskommunene bedre verktøy for å legge til rette for reiseliv. Her må Norge nasjonalt og Rogaland regionalt, lykkes med tre målsetninger.

For det første må vi bli et reisemål som er helhetlig, som har mange spennende attraksjoner som både er unike, men som også viser frem kjente opplevelser i ny drakt. Tilgjengelighet, kapasitet og bredden av spennende opplevelser vil gjøre Rogaland til en komplett reiselivsdestinasjon. På mange måter et flaggskip innen reiseliv som kan bygge merkevare i utlandet.

Det andre vi må lykkes med er å tiltrekke oss de kvalitetsbevisste turistene med høy betalingsvilje. Vi tilbyr ikke konsepter og produkter som kun kjøres mot billigversjonen, og som egner seg til masseturisme. Vi er et høykostland, da må opplevelser, service og helheten speile det slik at vi tiltrekker oss flere av den typen kunder.

Det tredje og siste målet vi må lykkes med er å være helt i front når det kommer til bærekraftig reiseliv. Det blir ikke nullutslippsturisme med det første – men vi må etablere nye bærekraftige og grønne løsninger på langt flere felt enn i dag! Det vil være etterspurt av de turistene vi ønsker at skal komme, dessuten så må turistmålene våre ikke bli nedslitt og utslitt av for mange besøkende på en gang. Her må det legges en strategi.

Derfor har vi utarbeidet dette forslaget, først og fremst med tanke på å utvikle «fjordfylket» Rogaland. For hvordan kan en utvikle et mer helhetlig konsept rundt Rogaland som et av landets mest spektakulære fjordfylker? Der fordelene med flate grønne øyer og bratte trange fjordarmer i kort avstand fra hverandre kan ses i sammenheng. Ingen andre fylker har samme naturlige kombinasjon.

Vårt mål er at strategien skal bygge opp om de regionale særegenhetene f.eks. Magma geopark i Dalane, vikinghistorie i nordfylket, eller rikssamlingen ved Hafrsfjord for å nevne noen eksempler. Preikestolen og Kjerag er kjente og kjære attraksjoner, Trollpikken vil også vokse frem som en større destinasjon over tid. Nå må vi lete etter nye steder, destinasjoner og landemerker som kan bidra til unike naturopplevelser for de som vil komme på besøk.

Til slutt så mener vi at vi bør ha en strategi som har noen klare målsetninger vi skal oppnå gjennom strategiperioden. Det kan dreie seg om antallet nye arbeidsplasser, økt verdiskaping eller økt antall besøkende. Hvordan det skal måles må fagfolkene legge frem forslag om, men for oss som politikere er det viktig å ha noen målsetninger å jobbe mot over tid.

Våre forslag ble vedtatt i Regional og kulturutvalget i fylkeskommunen – og allerede før jul vil første forslag til ny reiselivsstrategi for Rogaland bli lagt frem. Det er ikke et øyeblikk for tidlig om vi skal være med i kampen om å tiltrekke oss voksende turiststrømmer nå når verden har fått pandemien på avstand og reiselysten tiltar.

Rogaland skal være klart til å ta imot turister og besøkende!