Høgre-planen: frå energiunion til EU-medlem

Nå vil Erna Solberg og Høgre ha oss inn i EU. Kan det vera alvor? Stort fleirtal er stadig imot. Solberg-regjeringa kuppa oss inn i EU sin energiunion. Høgre seier frå om at det er stratrgi; at målet er EU-medlemskap. Den forsmaken på EU har gjort folk rasande. Raseriet rettar dei mot regjeringa, mot Ap og Sp; ikkje mot det partiet som har utløyst straumskandalen og skadeverket folk og næringsliv får svi for.

Andre sin fiasko er blitt Høgre-suksess. Så kunne det vel i denne posisjonen vera freistande med litt EU-debatt som ekstra kile inn i regjeringa. Er saka så enkel? Er det dette og ikkje meir Solberg er ute etter? Det vil visa seg. Svaret får ingen vita nå.

Solberg meiner å vita at det er ikkje anna enn «følelsar» som gjer at eit stort fleiertal ikkje vil inn i EU. Når berre dei økonomiske realitetane blir kjende, vil folket snu, trur ho. Dei realitetane er kanskje andre og ikkje heilt ukjende for folk. To stikkord: Dei enorme havområda våre blir ved EU-medlemskap EU-hav. EU-landa kan då forsyna seg fritt av fisk og anna frå Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak; inn i dei inste fjordbotnane, gratis! Vekk med dei nest største eksport-inntektene Noreg har. Kva skal då folket langs ein lang kyst leva av? Noko slikt vil folket aldri gå med på.

Anna stikkord; finans- og pengeunion. Ikkje lenger eigen finanspolitikk. Ikkje lenger råd å berga eksporten med devaluering, slik vi gjorde etter finanskrisa i 2009.

Så er det Grunnlova, som seier uttrykkeleg at suverenitet kan Stortinget berre gje frå oss på eit sakleg avgrensa område. Etter traktatar og EU-grunnlov er unionen ikkje lenger noko avgrensa saksområde. Stortingsvedtak om EU-medlemskap er i strid med Grunnlova, både §115 og §1.

Alt dette bør ikkje vera ukjent for ein mangeårig statsminister. Er Erna Solberg, eller spelar ho så naivt uvitande at ho ikkje veit dette? Ein kan undrast slik ex-statsministeren uttlar seg no og når ho stadig blandar i hop EØS med handelsavtalen vår med EU frå 1973.

Ho vil ikkje ha folkerøysting, seier ho. Nei, vi forstår. Den folkerøystinga kan ikkje ja-sida setja i gang og heller ikkje vinna. Planen må då vera å kuppa saka med lynraskt, grunnlovsstridig stortingsvedtak. Går det, så går det! Kva kan då Høgsterett gjera, når landet er blitt EU-medlem? Slik er strategien.

Planen er ikkje heilt urealistisk; han er dristig og kynisk, slik EU-politikk ofte er. Fyrste del av strategien er på plass: med energiunionen er vi med i EU. Der gjeld Høgre- og EU-strategien. Nye energiplanar er på veg; vi har olje og gass.

Svaret på Høgre og EU-strategien er enkelt: Ut av EU. Kamp mot energiunionen. Kven set i gang? Nei til EU og Nei-partia? Lokalt eller sentralt?