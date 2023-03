Smigrende at Rødts tilstedeværelse i stavangerpolitikken gjør inntrykk på Høyre

Høyres Hard Olav Bastiansen, gir i Rogalands Avis den 17. mars uttrykk for sterk bekymring over den radikale venstredreiningen som Stavangers politikk har gjennomgått siden valget i 2019. Ifølge Bastiansen er nemlig Stavangers flertallskoalisjon “helt i hendene på” det venstreekstreme partiet, Rødt.

Som et bevis for Rødts innflytelse, trekker Bastiansen fram den mye omtalte Paradis-saken. Her forhandlet Rødt seg fram til en helhetlig områdeplan og innbyggermedvirkning framfor rettedølsk opptreden med fast-track til en av byens mest attraktive tomter for Aker BP, slik Høyres daværende ordførerkandidat, Hernes, ønsket seg. For oss framstår det ikke særlig radikalt å gi innbyggerne større innflytelse over byutviklingen, men nå betyr nok demokrati noe litt annet for Rødt enn for Høyre, som jo sjelden har vist særlig interesse for hvilken by innbyggerne ønsker seg. Høyre har imidlertid vært svært flinke til å benytte sin makt til å finne snarveier for utbyggere, og gi dem unntak fra vedtatte planer.

Av ukjent grunn trekker også Bastiansen fram Mimir Kristjanssons spøkefulle post i sosiale medier der han omtaler seg som mirakelet som skal redde flertallet i Stavanger. Mimir setter nemlig kursen mot Stavanger for å hjelpe oss i valgkampen noen måneder. Kanskje tenker Bastiansen at posten bekrefter Rødts maktposisjon i byen, eller mulig at humor bare ikke er Hard Olavs sterkeste side. For selv om beskjedenhet neppe er Mimirs fremste dyd, tror nok selv ikke Mimir at han egenhendig skal sikre seier for venstresida i Stavanger.

Bastiansen avslutter innlegget sitt med å advare byens innbyggere mot et “revolusjonært parti, med ideologiske, revolusjonære målsettinger”. Det denne “revolusjonen” av Stavanger derimot har ført med seg, er at høyresidens harde kutt i byens eldreomsorg har blitt bytta ut med økt bemanning og romsligere budsjetter. Og at barn og unge har opplevd et sjeldent løft gjennom gratis fritidsaktiviteter i sommerferien, gratis skolemat, kraftig reduserte priser for SFO og lørdagsåpne fritidsklubber. Så får vi jo håpe at flest mulig av byens innbyggere foretrekker en slik “revolusjon” framfor den “moderne, forandringsorienterte” kuttpolitikken Høyre fører.

Det er veldig smigrende å høre at Rødts tilstedeværelse i stavangerpolitikken gjør slikt et sterkt inntrykk på Høyre, men beklageligvis er vår innflytelse neppe større enn hva valgresultatet i 2019 viste. Vi lover imidlertid å gjøre vårt beste for at den skal bli enda større etter høstens valg.

