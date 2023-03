Landet har et styringsproblem. Det har også Stavanger

Dag Mossige – Arbeiderpartiets gruppeleder i Stavanger - langet ut mot sin egen statsminister på årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti. Han forlangte at Støre kaster Senterpartiet ut av regjeringen. Sjefsredaktør Bjørn Sæbø skriver i sin leder i Rogalands Avis (16. mars) at Støre i sitt svar til Mossige valgte minste motstands vei. Statsministeren møtte nemlig kritikken fra Mossige med å si at Arbeiderpartiet i Stavanger jo styrer med mange andre partier, deriblant Senterpartiet. Sæbø burde lagt til at Arbeiderpartiets regnbuekoalisjon er helt i hendene på noen av sine koalisjonspartnere. Det er ikke bare landet vårt som har et styringsproblem. Det har også vår egen by.

På samme måte som regjeringen, preges styringskoalisjonen i Stavanger av svak ledelse og radikal venstredreining. Det er tilstrekkelig å minne om hvordan Rødts Mimir Kristjánsson fikk koalisjonen til å kullkaste de godt utredete og demokratisk vedtatte planene for utbygging i Paradis. Det er vel kjent at Arbeiderpartiet ønsket å gjennomføre de vedtatte planene, men ble tvunget til å la Rødt få gjennom sitt syn.

Da en kommentator pekte på at slik situasjonen nå er, kan bare et mirakel redde Arbeiderpartiet fra å miste makten i Stavanger og en rekke andre byer, hev Rødts Mimir Kristjánsson seg umiddelbart over tastaturet. Han la ut en selvsikker melding på Facebook hvor han bramfritt lanserte seg som koalisjonens frelser: «Jeg kommer hjem på Islands nasjonaldag 17. juni og jobber fulltid i Stavanger frem til valget. Så der har du mirakelet ditt.». Partiet Rødt – som Støre ikke vil ta i med ildtang – skal altså redde valget for Arbeiderpartiet i Stavanger!

Om et halvt år går vi til urnene for å bestemme hvem som skal sitte i førersetet for byen vår frem til 2027. Da er det viktig å huske på at Rødt er et revolusjonært parti, med ideologiske, revolusjonære målsettinger. Målsettinger som ikke deles av majoriteten i Norge.

For tiden rir Høyre på en positiv bølge av sterke meningsmålinger. Vi vet at stemningsskifter kan skje. Derfor arbeider vi med uforminsket styrke frem mot valget med å presentere vår politikk for et bedre styrt Stavanger. Byen fortjener et moderne, forandringsorientert politisk program og en bedre ledelse enn den har i dag.