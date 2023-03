Oljespurt, industribygging og Patentstyret til Rogaland!

Vi befinner oss i en tidsalder av paradokser. Det er en formidabel oljespurt i fylket vårt. Industrien bygger for harde livet, slik at prosjektene kan ferdigstilles og komme i produksjon. Samtidig driver vi med aktiv omstillingspolitikk. Der nye næringer og industrier dyrkes fram. Slik at vi har flere bein å stå på. Hva kan vi gjøre mer av for å bygge næringslivet videre i Rogaland? Og hvordan kan staten lokkes på banen i en region regjeringen ikke lytter til? Rogaland Høyre har vedtatt flere nye initiativer i sitt fylkestingsprogram.

Vi vil få på plass en hydrogenstrategi for Rogaland. Staten bygger nå opp infrastruktur og nye tilbud som skal bruke hydrogen. Da må Rogaland i samarbeid med næringslivet utarbeide en strategi som viser hvordan vi best mulig kan ta i bruk både flytende og gassform av hydrogen samt ammoniakk (som er et sideprodukt av hydrogen). Denne typen produkter egner seg til tungtransport, til ferjer i lengre ruter, som ferjene til Danmark og til hurtigbåter. Det er fordi batterier ikke har nok kapasitet – og avstandene er for lange.

Vi ønsker oss flere katapultsentre. Slike sentre gjør det enkelt for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere nye løsninger og ny teknologi. Dermed kan ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Det er en vinn-vinn situasjon. I dag ligger ingen slike sentre i Rogaland. Det må vi endre, og her kan fylket bidra.

Rogaland er suverene når det kommer til antall patenter bedrifter og enkeltpersoner søker på! En del av det er knyttet til oljeindustrien, men det betyr at vi har en sterk tradisjon og innovasjonsevne for å utvikle nye patenter. Dette er det viktig at vi utvikler videre. Kan en utvikle lokale patentforsterkingsprogrammer? Kan en utvikle et program for lokale veiledere som bidrar til å få flere patenter registrert? Det må være åpenbart at en kan bygge på den suksess og erfaring en har med patenter allerede.

Hvorfor ikke flytte det nasjonale Patentstyret fra Oslo til landets fremste patentfylke? Her er det et tyngdepunkt av næringslivet, her er det et bredt spekter av offentlige tjenester som kan underbygge de behovene en slik nasjonal etat har. Det er 230 ansatte i Patentstyret som sitter i Oslo. Fjernt fra mye av den industrien og det næringslivet som leverer mest til dem. Hovedstaden har mer enn nok av departementer og direktorater, vår region har lavest andel av statlige arbeidsplasser av alle de store byene.

Patentstyret har et budsjett på 280 millioner kroner og vil i vår region indirekte kunne bidra til å utvikle et økosystem av gründere, innovatører og næringsliv som utvikler nye patenter. De er en etat som er direkte underlagt Næringsdepartementet. Det vil selvsagt ikke endre seg, selv om de flyttes i sin helhet til Stavangerregionen. Vi er Norges klart tredje største byregion. Men likevel er det få nasjonale oppgaver som løses her sammenlignet med Bergen og Trondheim. En flytting av Patentstyret vil være et lite bidrag til å endre dette.

Det hadde vært passende å få et vedtak på dette knyttet til Stavangers 900 års jubileum som by. Både symbolsk for å markere at byen Stavanger er kjernen i det som er blitt en stor levende byregion i Norge. Samtidig som det markerer en realitet, Stavanger er en av landets desidert sterkeste næringslivsbyer. Stavanger er faktisk også en stor industriby i landets største industrifylke Rogaland.

