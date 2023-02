Cruise-skipet Noreg

Det norske folket er eit gjennombortskjemt folkeferd. Tradisjonen tru, har eg lagt den norske vinteren bak meg for eit meir sommarleg klima på Gran Canaria og er dermed meir tilskodar til enn deltakar i den norske samfunnsdebatten.

Når eg ser det heile sånn utanfrå, får eg inntrykk av at Noreg er på randen av totalkollaps, at det fullstendig går på stumpane med moderlandet. For ikkje lenge sidan kunne ein lese følgjande på Fjesboka: «Det går til helvete med eldreomsorgen, fødestuene, sykehusene, trygdeytelsene og velferdsstaten». Og ei føydde til i ein kommentar at det går til helvete med skuleverket og barnehagane. Eg måtte spørje: «Gjer det verkeleg det?» I så fall er dette ei utvikling som har galoppert av garde dei siste vekene. Før eg reiste ut i verda på nyttårsafta, tykte eg at Noreg var eit fabelaktig land å bu i.

Vi hadde eitt av verdas beste helsevesen, eit trygdesystem ikkje mange land er i nærleiken av å kunne tilby, ei eldreomsorg som står på for dei eldste, eit velferdssystem som passar på oss frå vogge til grav, barnehageplass til alle og tolvårig, gratis skule.

Det som fekk meg til tastaturet, var ein tvitrar som skreiv følgjande: «Vi vanlige folk sliter og har ikke penger til behandling og hjelp». Eg spør: «Er dette sant?» Kven er i så fall «vi vanlige folk»?» Er ikkje det «folk flest»? Altså dei fleste nordmenn og -kvinner?

Nyleg kunne vi lese at Noreg er «Den siste Sovjetstaten» på matfronten. Mange heiv seg på klage- og sytetoget. Matutvalet i Noreg er visst elendig samanlikna med andre land. Eg er i eit anna land. Det kan godt hende matutvalet er betre her enn i Noreg. Så då burde eg vel meske meg med alt det fabelaktige eg får tak i her som ikkje finst heime? Sanninga er at eg stort sett kjøper det same her som i «Den siste Sovjetstaten» og er såre fornøgd med det.

Litt undrande tenkjer eg at Noreg blir framstilt som Titanic på full fart mot eit isfjell. Faktum er at vi som er så heldige å få bu i Noreg, er inderleg bortskjemde og priviligerte. I fleire tiår har vi segla av garde på Cruiseskipet Noreg i ein luksus som er få andre forunt. Vi har lenge fått forsyne oss frå øvste hylle når det gjeld det aller meste. Dei aller fleste, vanlege folk, altså, har reist på andre klasse med ein standard som overgår det meste. Fyrste klasse er sjølvsagt enda flottare, og i dei seinare åra har fleire hatt råd til å velje dette nivået. I det siste har det blitt kravd at dei som reiser der, må betale litt for gåseleveren, sjampanjen og kaviaren sjølve. Enkelte har likt det så dårleg at dei har gått frå borde og tatt privatflyet og pikk og pakk med seg til Sveits.

Det er ei tredje klasse òg om bord på «Noreg». Fleire har dessverre måtta ta til takke med fasilitetane der i det siste og blir ikkje tilbydde den same standaren som resten av oss. Noregs utfordring må vere å løfte alle menneskja som hamnar der, opp på andre klasse så dei kan nyte godt av det same som vi andre kan.

Det skjer ei krisemaksimering i Noreg. Ei svartmaling. Vi har fått eit sytekor som syng høgare og høgare.

Ja, da. Kraftprisane er for høge. Matvareprisane har stege med fleire prosent. Det same skjer i dei aller fleste land vi kan samanlikne oss med. Det svir sjølvsagt. Men det finst ingen kvikk-fix. Ein kan ikkje knipse med fingrane og tru at dette ordnar seg som ved eit trylleslag. Det handlar om internasjonale utfordringar. Det foregår ein vanvittig ressurskrevande krig i Europa. Vi ser at ekstremver og klimaendringar går utover matvareproduksjonen i mange land. Det gjer at det blir mangel på ein del daglegvarer. Konsekvensen er sjølvsagt at matvareprisane stig. I Storbritannia får folk omtrent ikkje tak i tomatar lenger. Ein minister der oppfordrar folk til å ete neper i staden.

Alt dette svir sjølvsagt i folk sine lommebøker. Mange er nøydde til å finne kreative løysingar for å spare pengar (ete neper i staden for tomatar). Mange slit heilt reelt med å få endane til å møtast. Det må vi ta på alvor. Dei som har minst å rutte med og som av den grunn ikkje får dekt sine basale behov, treng hjelp. Det må vere regjeringa sin fyrsteprioritet, og der er dei forunderleg tafatte, ja, nesten handlingslamma. Vi vanlege folk må faktisk lære oss å bli meir tilpassingsdyktige. For dette kan berre vere byrjinga.

Får vi fleire tørkeperiodar på rekkje og rad som den sist sommar, fleire skogbrannar, fleire flaumar, meir utradert dyrkbar jord, så kan vi risikere enda høgare prisar og meir matmangel. Skjer det, tenkjer eg: «Stakkars dei som får i oppdrag å styre dette landet. Det skal bli eit rabalder av klagar og misnøye».

Vi må stikke fingeren i jorda, puste med magen og innsjå at det meste er på stell for dei fleste i Noreg. Så får vi heller ta i eit tak for dei som ikkje er så heldige.

Mange vil nok kalle meg arrogant, privilegert og heilt utan forståing for situasjonen. Eg kan gå med på privilegert. Der er eg i same båt som dei fleste av medpassasjerane mine..