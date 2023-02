Vi trenger tydelige verdivalg i harde tider – fire år er ikke nok

Da det sittende politiske flertallet overtok makten i 2019, etter 24 år med borgerlig styre i Stavanger, gjorde Kari Nessa Nordtun det nesten umulige. Det var i hvert fall det mange sa på forhånd, og spådde at resultatet var gitt og at det garantert ville bli mer av det samme i en ny fireårsperiode. Men, slik ble det ikke.

I stedet ga velgerne Arbeiderpartiet, sammen med Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Folkets Parti, tilliten til å stake ut en ny kurs for byen vår. Sammen har vi i de påfølgende årene fått til store og positive endringer for innbyggerne våre. Nå kan vi si at fire år ikke er nok, og i år er det valg.

Vi er klar over at det har stormet rundt Arbeiderpartiet nasjonalt, men det bør ikke få påvirke om velgerne synes at Stavanger er inne på en riktig vei mot framtiden. Det er derfor viktig å minne oss alle på at det er forskjell på det som besluttes i Oslo, og hva Kari og samarbeidspartiene har fått til i byen vår i løpet av denne fireårsperioden.

Det er nå bare 6 måneder til byens befolkning igjen skal si sitt om retningen for Stavanger framover, og valg har konsekvenser. Det er tøffe økonomiske tider for svært mange, og noen har bruk for mer hjelp fra storsamfunnet enn tidligere for å få endene til å møtes.

Velgerne skal nå beslutte om de gir oss fornyet mandat til at disse tiltakene skal fortsette. Det samlende prosjektet med å omskape Stavanger til en europeisk energihovedstad, bygge en bred kunnskapsby hvor det skapes mange og gode nye arbeidsplasser, og samtidig skape en by fokusert på reduserte forskjeller – også omtalt som Norges beste barneby – er forhåpentligvis ikke over. Mye er gjort, men mye gjenstår.

Som medlemmer i Stavanger kommune sitt Utvalg for Oppvekst og Utdanning har vi tatt mange kamper for å kjempe igjennom viktige endringer for de yngste i Stavanger.

I utvalget vedtar vi løpende politikk som betyr noe for det enkelte barn og familie. Viktige beslutninger rundt: Hva skal prisen på skolefritidsordningen være? Hva trenger barnevernstjenesten i Stavanger? Hvordan skal den spesialpedagogiske hjelpen organiseres på skole og i barnehage? Er det viktig med gratis skolemat?

Grunnen til at vi har tatt disse kampene, er at vi vet at tidlig hjelp og forebygging, gode rammer og støtte til de yngste er det viktigste vi kan gjøre for å få til positiv utvikling i samfunnet som helhet. I Stavanger anslår man at ca. 3000 barn lever i relativ fattigdom, og det er den byen i Norge hvor den sosiale ulikheten øker raskest.

I Arbeiderpartiet tror vi på universelle ordninger som gir sosial utjevning.

Selv om de alle partiene i Stavanger ønsker det beste for barn og unge, så har det tidvis vært stor uenighet om retningsvalg, tiltak og om alle skal være omfattet.

I Arbeiderpartiet tror vi på universelle ordninger som gir sosial utjevning. Alle barn skal ha like muligheter, og det er ikke hvor man bor i byen, foreldrenes inntekt, eller om de foresatte har mulighet til å betale for tjenester, som skal være utslagsgivende for barna. Gratis skolemat, som rulles ut gradvis til alle skolene i byen, er et slikt eksempel.

Akademiske studier viser at skolemat ikke bare øker barnas generelle inntak av sunn mat, men i tillegg er et viktig middel for sosial utjevning. Skolemat gir også bedre helse, påvirker utdanningsnivå og løfter dermed inntektsmulighetene senere i livet. Skolemåltid gir i tillegg elevene en arena for sosialt fellesskap, øker trivselen, og fremmer læring i sosiale ferdigheter, noe som slett ikke er feil etter flere år med pandemi.

Et så viktig tiltak som gratis skolemat bør i løpet av den kommende valgkampen ikke settes opp mot andre prioriteringer. Spesielt bør det ikke bakes inn i den generelle skolerammen – det vil si overføringene til skolene ment for drift. Man skal ikke være redd for at gratis skolemat tar av budsjettet til alle de andre viktige behovene skolen har.

Flertallspartiene har derfor klart prioritert dette i tillegg til andre saker. En generell styrking av skolen har vært en av våre hovedprioriteter de siste 4 årene. Vi har styrket skolebudsjettet med totalt 100 millioner kroner så langt. I tillegg har flertallet prioritert 35 millioner kroner til nye skolebøker, ansatt flere miljøterapeuter i skolen og jobbet for å beholde det spesialpedagogiske tilbudet ved Lenden og STOLT-avdelinger, samt å styrke den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).

Det er nå viktig at disse satsingene fortsetter, og ikke blir omgjort etter valget. Vårt Stavanger, med store felles løft slik som gratis skolemat for alle, blir ikke bare til av seg selv. Vårt Stavanger må skapes – gjennom visjoner, nye tiltak og løsninger som fører oss i den retningen vi vil ha for byen. I vanskelige økonomiske tider, som nå, blir slike retningsvalg ekstra viktige. Og, snart er det valg.

Godt valg.