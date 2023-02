Hets av Israel eller dårlig i matte?

Jeg vil gjerne svare på Jo Jensegs innlegg 13. februar. I innlegget påstår Jenseg at Israel begår folkemord, og enten er vi dårlige i matte eller så er dette vanlig hets av Israel.

Fakta er at det i 1948 var 1,2 millioner arabere mellom Jordanelven og Middelhavet, i 2023 var det 6,8 millioner i det området – under israelsk og palestinsk styre. Økningen av den arabiske befolkningen er på 570 prosent.

Ut fra dette kan en bare konkludere at bruken av begrepet folkemord er en fortsettelse av den anti-israelske kampanjen – ingenting annet.

Vi aksepterer at vi ikke er perfekte, og vi lytter til ekte kritikk av våre anstrengelser for å håndtere konflikten bedre, men det er ingen plass for demonisering og sløve løgner. Disse demoniserende utsagnene er grunnen til den hatefulle og truende atmosfæren vi opplevde de siste dagene på den årlige høyskole-samlingen i Oslo.

Hvordan noen kan se på disse tallene og økningen på 570 prosent i folketall og kalle det folkemord, er utenfor min fatteevne.

