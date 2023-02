I høst gikk jeg fra å være student til å starte i fulltidsjobb. Å gå fra studenttilværelsen til arbeidslivet bringer med seg en rekke overganger. Likevel har nok den største overgangen vært å gå ifra tanken om å «bo midlertidig en plass i byen» til å ta et aktivt valg om hvor man ønsker å bo. Kanskje til og med etablere seg. Skulle jeg bli i Stavanger? Hva er viktig for meg å ha rundt meg som ung voksen i etableringsfasen?

Jeg har nå tatt valget om å bli, bo og leve i Stavanger. For meg betyr også det å stille til valg i Stavanger for første gang. Dette har fått meg til å tenke over hva Stavanger har og bør ha for oss som både ønsker et rikt kulturliv og et godt bomiljø. For et kjapt søk på SSB viser at aldersgruppen 25–39 år er blant de som det bor flest av i Stavanger. Det betyr at for en stor del av befolkningen i kommunen vil dette være særlig viktige faktorer. Dette har resultert i en ønskeliste om hva jeg elsker med Stavanger og hva jeg ønsker mer av i kommunen vår. Ønskelisten har jeg kalt «Stavanger, alt eg vil ha e..».

Stavanger, alt eg vil ha e … Akropolisversjonen. Jeg elsker teater og jeg elsker Rogaland Teater. Teateret har og har bidratt til å utvikle blant noen av Norges flinkeste skuespillere. Det er en arena som satser på små og store talenter. Det er en arena som gir oss opplevelser av høy kvalitet med både egenskrevne og verdenskjente forestillinger. Likevel ligger teateret vårt i skyggen av flere andre nasjonale scener. Rogaland Teater må få utvikle seg til å bli enda større. Slik at resten av Norge kan snu seg mot Stavanger for å se en innovativ teaterscene med mange tilbud. Også slik jeg og du kan få nyte enda mer scenekunst i særklasse.

For Stavanger, du er virkelig en by som rommer mange tilbud, kultur og liv.

Stavanger, alt eg vil ha e … å gå på mer museum. Stavanger er en by med mye historie. Stavanger er også en by som rommer mye moderne kunst og dyktige kunstnere. For å kunne få oppleve all historien og kunstnertalentene våre må Stavangers museum få støtte til et museumsløft. For at vi skal få nyte museene våre i lang tid må det også sikres gode forutsigbare rammer.

Stavanger, alt eg vil ha e … mer Mablis. Noe av det beste jeg vet er å gå på festival. Vi er heldige som har festivaler som satser lokalt og tar vare på den lokale kulturen. Dette trenger vi mer av. For å kunne få til det må Stavanger satse på festivalene og støtte kommunens festivalarrangører.

Stavanger, alt eg vil ha e … levende parker. Parker som kan brukes til å nyte fint vær, lese en bok eller spise noe av byens gode utvalg innen lokale mattilbud. Gode parkområder bør eksistere i hele kommunen vår. For å få til dette må parkområdene bevares og styrkes. Jeg gleder meg til Venstre får realisert sin visjon om en Urban nasjonalpark i området som strekker seg fra Vålandsskogen til Vannassen og videre opp til Sørmarka. Det vil bli til lett tilgjengelig og til glede for alle vi som bor i byen.

Stavanger, alt eg vil ha e … å fortsette å kunne synge av full hals på Folken. Jeg vil fortsette å kunne drikke god lokal øl i Fargegata i gode venners lag. For Stavanger, du er virkelig en by som rommer mange tilbud, kultur og liv. Dette skal bevares og det skal utvikles. Slik at byen vår flommer over av kulturtilbud, grøntområder og unge voksne som fortsetter å velge Stavanger som sin by. Det er å ta Stavanger framover, og det vil jeg og Venstre arbeide for.