Nå må vi snakke om klimagrepet som funker best

Nesten alle snakker om hvordan vi skal lage mer energi. Nesten ingen snakker om hvordan vi – folkene, myndighetene og bedriftene – skal bruke mindre. Heldigvis fikk vi en ny rapport i forrige uke.

Det mangler ikke store ord og store planer. Kommunene rundt oss kappes om å komme nærmest 100 % i vedtatte utslippskutt. Mange av oss i næringslivet har satt mål som blir ekstremt tøffe å nå. Alt i jakten på å oppfylle klimamålene og for å gjøre vår skjerv for å redde planeten. For vi skal vi jo fortsatt være her, leve her og jobbe her, enten det er i Stavanger, på Hjelmeland eller på hjemmekontor. Og da trenger vi nok kraft og energi også framover. Derfor er diskusjonene lange og mange om hvordan vi skal lage mer energi – samtidig som vi skal redusere utslippene våre med 55 %.

I en rapport fra 2017 viser IEA at potensialet for å redusere CO2-utslipp ved å energieffektivisere står for hele 44 % av løsningen i et lavutslipps-scenario. Det er soleklart mest av alle tiltak. Fornybar energi som vindkraft, vannkraft og sol står til sammen for 36 %. Vi må gjøre mye for å klare å nå målene, men det er ingen tvil om at energieffektivisering er uten sidestykke det smarteste å gjøre: det kan gjøres i dag, det er kostnadsbesparende, konfliktfritt, det gir bedre energi- og effektbalanse, det frigjør energi til viktige samfunnsområder, vi har all kompetanse vi trenger og i tillegg sitter vi på en tilrettelagt infrastruktur og rigget støtteapparat til å gjøre dette i storskala.

I forrige uke kom en ny rapport fra den regjeringsutnevnte Energikommisjonen. Den kartlegger framtidig energibehov og løsninger.

Overskriften på rapporten var «Mer av alt – raskere». Og det oppsummerer egentlig både innhold og konklusjonen ganske effektivt. For vi mangler rett og slett planer for å produsere like mye kraft som vi planlegger å konsumere. Det er kritisk og helt avgjørende for å nå klimamålene. Rapporten sier om energieffektivisering at det bør utarbeides en nasjonal handlingsplan for alle sektorer. Dette støtter vi sterkt, og ser især fram til å se hvordan finansbransjen blir utfordret. SpareBank 1 SR-Bank har både private kunder og bedriftskunder, og til sammen i Norge har bolig og næringsbygg et sparepotensial på mellom 16–25 TWh. Dette er store tall.

I 2021 sto norsk vindkraft for 7,5 % av kraftproduksjonen, og med få utdelte konsesjoner vil det ta lang tid før dette er oppe i stor skala. Kjernekraftverk vil først være operative om 20 år om vi igangsetter i dag. Batterifabrikkene vil kreve store areal og sjeldne materialer. Å spare energi har ikke bare størst potensial; løsningene er her nå. Du og jeg må være enda mer bevisste når vi bruker energi. Tenk helhetlig når du oppgraderer boligen din, vit hvilket energimerke boligen har og hva som skal til for å forbedre det. Hør med bankrådgiveren din eller sjekk med Enova for råd og finansiell støtte. Staten må øke målsettingene og konkretisere tiltakene for å øke takten på energiomstillingen. Her i SR-Bank skal vi intensivere arbeidet som bygger opp om vårt mål: være kundens allierte i det grønne skiftet. Jeg håper du blir med. Snakk om alle energiformer, men ikke glem energieffektivisering. Og så håper jeg virkelig regjeringen følger innspillene til sin egen Energikommisjon.