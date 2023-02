Idrettslagene trenger penger – ikke bare fine ord

Med Kari Nessa Nordtun (Ap) som ordfører i Stavanger får de endelig også penger og økonomisk støtte. Støtten til idrettslagene har økt betraktelig med Kari som ordfører. Det generelle driftstilskuddet er økt med over 20 prosent. Tilskuddet til de som eier egne anlegg likeså. Klubbene som har et ekstra integreringsansvar i sitt nærområde, får også et solid løft. I tillegg deler ordføreren i disse dager ut 25 millioner kroner på vegne av kommunen til idrettslag som gjennom dugnadsinnsats bygger anlegg på kommunal eller privat grunn.

De 25 millionene ble satt av i budsjettet for 2023 med stemmene til partiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Rødt, MDG, Senterpartiet og Sp. Dagens opposisjon fant dessverre ikke plass til liknende støtte, noe de heller aldri gjorde da de selv styrte Stavanger.

Det viser at det er en reell forskjell i prioriteringer mellom byens styringsalternativ. Idrettslag setter pris på fine ord, absolutt – men for å holde prisene nede og inkludere flest mulig i idretten er idrettslagene avhengig av økonomisk støtte. Stiller ikke kommunen opp vil forskjellene øke. Da nytter det ikke med almisser gjennom NAV og Idrettsrådet til de med minst. All erfaring viser at veldig mange foreldre da bare trekker seg og sine barn stille og rolig ut fra idrettslagene. Det vil vi unngå. Det må vi unngå.

Derfor er disse økonomiske bevilgningene så viktige.

Jarl i Hillevåg får 2,2 millioner kroner til å rehabilitere garderobeanlegget sitt. Kjærkomment for klubben som lenge har forsøkt å overbevise kommunen om at forholdene på Jarlabanen er for dårlige. Buøy eier eget garderobeanlegg, men også dette har stått til forfalls lenge. Nå får klubben 2,5 millioner kroner til utbedringer, slik at de slipper å kreve inn ekstra kontingent fra medlemmene for å få til arbeidene. Også naboklubben Hundvåg får kjærkomne midler til sine garderober.

Fotballen er en dominerende idrett også i Stavanger, men i potten på 25 millioner kroner gis det også midler til Gausel Judoklubb, Stavanger golfklubb, discogolf på Vassøy, båthus og treningsrom til Stavanger Roklubb – og ikke minst får hestesporten et fortjent løft. Rogaland Rideklubb får penger til ridehall, Storhaug Rideklubb skal utarbeide naturridesti og tribune, mens Mastra hestesportsklubb får nesten 4,5 millioner kroner til klubbhus og uteområde for hestesporten i Rennesøy kommunedel.

Fortsatt skal kommunen også selv bygge anlegg, men partiene som jobber for at Kari Nessa Nordtun også skal være ordfører i Stavanger etter valget, er svært positive til å fortsette ordningen med å tildele midler også direkte til klubbene. Mange idrettslag fikk ikke søkt i 2023 fordi det fortsatt gjenstår noe planlegging. Disse kan nå bruke dugnadskrefter på å planlegge hvordan deres idrettslag på best mulig måte kan skape nye anlegg som fremmer økt aktivitet og fellesskap.

Skal vi skape gode fellesskap i denne byen spiller idrettslagene en svært viktig rolle. Da trenger vi motiverte ildsjeler – og holde liv i dugnadsånden. Den finnes fortsatt, men må stimuleres med økonomisk støtte fra fellesskapet.

Flertallet med Kari Nessa Nordtun leverer på det. Det skal vi fortsette med også etter neste valg om folk gir oss tillit.

