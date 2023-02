Eit pågåande folkemord

17.januar i år så utstedte Lemkin Institute for Genocide Prevention eit «rødt flagg varsel» for muleg folkemord frå Israel si side. Bakgrunnen er den nye svært høgreorienterte regjeringa i Israel og statsminister Netanyahu si twitter-melding 28.desember i fjor kor han skreiv at «det jødiske folket har ein eksklusiv og ubestrideleg rett til alle områder av landet Israel» og at «regjeringa vil fremja og utvikle bosetting i alle deler av Israels land - i Galilea, Negev, Golan, Judea og Samaria» (mi uoffisielle oversetting frå engelsk).

Lemkin Institute skriv: «Det israelske parlamentet har nå eit fleirtal av religiøse og høgreorienterte lovgjevarar som alle står for ei hard linje mot palestinarane. Denne regjeringa verkar ekstremt innstilt på å demontere Israels demokratiske institusjonar, som kanskje er det siste bolverket mot framskyndinga av det som har vore eit sakte folkemord mot palestinarane sidan 1948.» (mi uoffisielle oversetting frå engelsk)

Israel stempla i oktober 2021 seks palestinske menneskerettsorganisasjonar som terrororganisasjonar. Ni europeiske land har, i ein felles uttale, sagt at Israel ikkje har lagt fram nødvendige bevis for dette. Det er Israel som i fleire tiår har terrorisert den palestinske befolkninga. Over ti tusen palestinarar er drepne dei siste 20 åra, mange av dei barn. Utallige er blitt lemlesta. Israel bryt folkeretten og utfører krigsforbrytelsar mot palestinarane. Den nye regjeringa ser nå ut til å intensivere provokasjonene mot palestinarane for på den måten å skape motreaksjoner. Desse kjem Israel igjen til å bruke for å «legitimere» nye angrep og annektere heile Vestbredden.

Det er etterkvart fleire som erkjenner at Israel driv eit folkemord på palestinarane. Lemkin Institute er nemnt. Center for Constitutional Rights meiner det same. Russel-tribunalet (International War Crimes Tribunal) konkluderte, etter undersøkelsar mellom 2010 og 2014, at det langvarige regimet med kollektive avstraffelser av palestinerne i Gaza påfører livsbetingelser som resulterer i ein gradvis ødeleggelse av palestinarane som gruppe, og at effekten kan bli folkemord. I august i 2014 så skreiv meir enn 300 holocaust overlevande og etterkommarar eit ope brev, som blei publisert som annonse i New York Times, kor dei tok til orde for full økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å stoppe folkemordet.

25.mars 2022 konkluderte FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i dei okkuperte palestinske områdene med at Israels 55 år lange okkupasjon av palestinske områder er apartheid. Store internasjonale menneskerettsorganisasjonar som Human Rights Watch og Amnesty International har konkludert med at Israels politikk mot palestinarane bryt med Apartheidkonvensjonen som er ein av FNs menneskerettskonvensjonar. Den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem kallar og Israels politikk for apartheid.

Fleire og fleire får augene opp for dette. I ei spørreundersøking blant jødiske velgarar i USA, gjengitt i den israelske avisa Haaretz, så meinte 34% at Israels behandling av palestinarane kan samanliknast med rasismen i USA, 25% var samde i at Israel er ein apartheid-stat og 22% at Israel utfører folkemord på palestinarane. Blant dei under 40 år så var det ein tredjedel som meinte at Israel utfører folkemord.

Den norske regjeringa og resten av den vestlege verda har ikkje gjort noko for å stoppe folkemordet på palestinarane. Israels grove folkerettsbrot, krigsforbrytelsar og apartheid-politikk får ingen konsekvensar utover litt kritikk av og til og kanskje fordømmelse når dei går alt for langt. Men Israels leiarar må etter kvart føle seg trygge på at dei kan gjere kva som helst utan at dei risikerer sanksjonar av noko slag.

Den norske regjeringa tok riktig nok avstand frå Israels stempling av dei seks palestinske menneskerettsorganisasjonane som terrororganisasjonar, men det er pinleg at Norge stemte avholdane når FNs hovedforsamling vedtok at Israels okkupasjon skal granskast av den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

Folkemordet og apartheidpolitikken må møtast med kraftige sanksjonar nå! Med den nye ekstreme regjeringa Israel nå har fått er det kritisk for palestinarane at ein handler for å forhindre total utslettelse av det palestinske folket. Som det står i det opne brevet frå dei overlevande og etterkommarane etter holocaust: «Genocide begins with the silence of the world».