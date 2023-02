65 år siden flyulykken ved München: Fenomenet Busby Babes

Det va ein gang ei engelske popgruppa så hette Oasis – de va jysla populære midt på 1990-talet. Bandet kom fra Manchester, og frontfigurar va de to brødrene Noel og Liam Gallagher. De to va liga berømte for god musikk som for møje bråg og fyll – og de hadde ikkje særlig sansen for byens fodballstolthed og kanskje verdens mest berømte klubblag – Manchester United. Tvert imod, brødrene Gallagher va det me kan kalla blodfans av Manchester City. De andre – de røde på Old Trafford – va fienden.

Så hadde det seg sånn at for cirka 20 år siden va der ein gjeng nordmenn så va på weekend-tur te Manchester. De sko på fodballkamp med Manchester United om lørdagen, og fredag kveld va det naturlig nok tid for någen kolde forfriskninger – då gjaldt det å finne ein pub. Og akkurat det e jo ikkje vanskeligt i et land som England.

Det blei både ein og to pints før ein av nordmennene seie: “E det ikkje Noel Gallagher i Oasis så står der borte i krogen?” Jo, de andre syntes at det såg sånn ud.

“Eg må ha autografen,” sa han så va mest musikkinteresserte og gjekk bort te berømtheden med penn og papir. Herr Gallagher smilte høfligt og spurte ka de norske turistene gjorde i hans by. “Me ska se United i mårå, og det glede me oss te,” va svaret.

Popartisten tog pennen, skreiv på papiret – og ein fornøyde nordmann gjekk smilandes tebage te kompisane. “Ka skreiv han udenom navnet – fekk du ein hilsen?” spurte de. Lappen blei bretta ud, og der sto det bare: Munich 1958.

Altså München 1958. Ka va poenget?

Midt på 1950-talet va der et ungt lag så herja på de engelske fodballbanene. Manchester United vant serien både i 1955/56 og i 1956/57, og de så spelte på laget, hadde ein gjennomsnittsalder på 21 år fysste sesongen og 22 år året ittepå. Dette va et resultat av Uniteds sterke satsing på egen ungdomsavdeling – og det va ganske uvanligt i England på den tiå.

Manageren te jyplingane på det mest spennande laget England hadde sett, hette Matt Busby, og det va sportsjournalisten Tom Jackson i Manchester Evening News så va fysstemann te å kalla laget for Busby Babes.

Bobby Charlton blei den mest berømte av adle Busby Babes.

Foran sesongen 1957/58 va spørsmålet om Busby Babes ville vinna serien tri år på rad. De styrka sjansene då de 1. desember 1957 kjøpte keeper Harry Gregg fra Doncaster Rovers for 250.000 norske kroner – ny prisrekord for ein keeper. Og 1. februar 1958 vant United ein viktige seier då Arsenal blei slått 5–4 på Highbury i London.

Fire dager seinare spelte Busby Babes kvartfinale i Europacupen mod Crvena Zvezda (Røde Stjerne) i Beograd, Jugoslavia. Kampen ende 3–3, men United va videre te semifinalen siden de vant 2–1 hjemma på Old Trafford.

Dagen ittepå, torsdag 6. februar 1958, va det tid for å fly hjem te London. Charter-flyet va et 2-motors Elisabethean-fly fra British European Airways, og i tillegg te mannskab fra BEA, spelare og trenare va der flerne engelske sportsjournalister blant passasjerane. Fra Beograd gjekk flyet nerom München for å fylla drivstoff. I tett snøver blei det gjort to mislykka forsøk på å letta fra flyplassen i München. Tredje gang kom flyet litt opp i loftå, men så styrta det mod bakken og traff et gartneri rett udfor flyplassen.

21 av de 44 passasjerane omkom i selve styrten. Syv av disse va Busby Babes – bl.a. kaptein Roger Byrne og storskåraren Tommy Taylor. To andre døde seinare av skadene de fekk – blant de va den 21-årige stjernespelaren Duncan Edwards som blei sett på som det styssta talentet av adle den gangen. Manager Matt Busby blei òg hardt skada, men han øvelevde. Blant de omkomne va journalist Frank Swift så hadde stått i mål for både Manchester City (heia Noel Gallagher) og England.

Seinare legender som Bobby Charlton og Harry Gregg va ikkje merr skada enn at de redda flerne andre fra det brennande flyvraget. Charlton blei kasta ud av flyet og slått bevisstløs, men våkna på rullebanen fastspent i sedet.

19. februar 1958 spelte United fysste kamp itte flyulykken. Reservelaget slo Sheffield Wednesday 3–0 i femte runde i FA-Cupen på Old Trafford.

I slutten av april vant Wolverhampton øverste divisjon i England for andre gang, foran Preston og Tottenham. Eg va 11 år og fekk då et favorittlag. Reservelaget te Manchester United (pluss Bobby Charlton og någen andre) endte opp på ein hederlige 9.-plass.

Men United kom te Wembley. 3. mai 1958 skårte legenden Nat Lofthouse begge målene då Bolton vant 2–0 øve Manchester United i FA-Cupens finale.

Men i Torbjørn Hornkloves gate 40 på Våland va Wolverhampton komt for å bli. Og de tri målene Wolves satte inn mod selveste Liverpool sist lørdag, har eg kost meg med mange ganger.