sjekkdeg, sier vi. Men er det egentlig vits?

Mange har fått et inntrykk av at halvparten av alle celleprøver som tas for å forebygge livmorhalskreft blir feiltolket. Det stemmer ikke.

De siste dagene har vi hørt om 27 år gamle Maren Walvik Johnsen som fikk livmorhalskreft selv om hun hadde tatt en celleprøve som var normal, men som i ettertid viste seg å være feil. Det er en forferdelig historie, og slikt skal ikke skje.

Vi i Kreftforeningen opplever nå at mange kvinner er redde og usikre på om de kan stole på svaret de får på celleprøven. Flere har fått et inntrykk av at det er 50/50-sjanse for om du får rett svar. Det stemmer heldigvis ikke.

Hvert år er det over 90 000 kvinner i alderen 25–33 år som tar en celleprøve. Rundt 14 har normal celleprøve, men utvikler likevel kreft innen tre og et halvt år. Hvor mange av disse som har fått prøven feiltolket, vet vi ikke. Det stemmer altså ikke at det er en feilmargin på 50 prosent. For alle aldersgrupper er feilmarginen i Livmorhalsprogrammet på 0,01 prosent.

Selv om det er svært få som får prøven sin feiltolket, er det selvfølgelig forferdelig for de kvinnene det gjelder. Ingen skal måtte oppleve det Maren opplever nå. Vi i Kreftforeningen gjør det vi kan for at færre og færre skal utvikle livmorhalskreft. Derfor er vi utrolig glade for at det blir innført en mer effektiv og følsom test, nemlig en såkalt HPV-test, for alle kvinner innen sommeren.

Vi mener også tiden er inne for å tenke mer offensivt for å forebygge både livmorhalskreft og flere andre kreftformer som forårsakes av viruset HPV. I Sverige bruker de nå erfaringene fra pandemien. De har de et mål om å slå ned HPV-smitten og utrydde livmorhalskreft i løpet av fem år. Norge kan gjøre det samme med en smart og mer effektiv bruk av vaksine, HPV-screening og -selvtest, men da trenger vi hjelp fra helsemyndighetene. Nå i januar markeres livmorhalskreft internasjonalt. I Norge arrangerer vi i Kreftforeningen #sjekkdeg-kampanjen for niende året på rad. #sjekkdeg ble startet i samarbeid med Thea Steen etter at hun selv fikk livmorhalskreft. Hun gjorde en enorm innsats før hun døde for å få flere kvinner til å delta i Livmorhalsprogrammet. Vi håper alle dere som er bekymret og usikre, fortsetter å ta prøven. Livmorhalsprogrammet redder over 700 kvinner fra å utvikle livmorhalskreft hvert år. Tar du prøven, reduserer du risikoen for kreft. Sammen kan vi utrydde livmorhalskreft.

[ Idretten trenger ikke flere kommersielle påfunn. Strømmeprosjektet MyGame bør vises vekk fra arenaene til barn og ungdom. ]