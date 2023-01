Svarer: Det korte svaret på dette er selvsagt nei, det har vi ikke

Redaktør Sæbø spør i en kommentar om Arbeiderpartiet har glemt trepartssamarbeidet, og prinsippet om at næringslivet skal ha stabile rammer og forutsigbare skatter. Det korte svaret på dette er selvsagt nei, det har vi ikke.

Den norske modellen der partene i arbeidslivet og staten samtaler og samarbeider, er helt grunnleggende for samfunnet vi har bygget, og en selvfølgelig del av regjeringens politikk.

I talen på Solamøtet trakk jeg fram nettopp dette som et hovedtema: Er det noe vi trenger mer av nå, er det samarbeid. Vi har store utfordringer både på kort og lang sikt, og felles for disse er at vi må finne felles løsninger på tvers av bransjer, på tvers av politisk farge og på tvers av det offentlige og det private. Vi trenger de beste løsningene fra alle parter for å klare oss gjennom en tid der vi har den største pandemien siden spanskesyken, den største energikrisen siden 70-tallet, høy inflasjon og en forferdelig invasjonskrig på kontinentet. Og bak alt dette ligger en natur- og klimakrise som krever den største omstillingen av norsk økonomi noensinne.

Den mest akutte problemstillingen for regjeringen nå, har vært inflasjonen. Kommer den ut av kontroll, vil det få alvorlige konsekvenser både for private og næringslivet. I en slik situasjon er det viktig å ta de rette stegene. Økt bruk av oljepenger risikerer å gjøre vondt verre. Derfor har regjeringen forsøkt å finne inndekningen på annet vis.

Vi har, fra olje- og gassindustrien, tradisjon i Norge for at de som har svært høye inntekter basert på en naturressurs også betaler en grunnrenteskatt. Forslaget om grunnrente på oppdrett kan ikke ha kommet som en overraskelse på noen, ettersom det først ble utredet under Solberg-regjeringen i 2018. Jeg er trygg på at vi skal lande dette på en god måte sammen med næringen, slik at vi fremdeles vil se eksportvekst, investeringer og nye arbeidsplasser.

SSB mener at inflasjonstoppen kan nås i første kvartal, og flere økonomer anslår at rentestigningen er over for denne gang. I så fall er næringslivet og samfunnet spart for store omkostninger.

