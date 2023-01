Vi kan ikke akseptere at folk fryser i sine egne hjem

Det er dyrtid i Norge. Fattigdommen stiger, og matkøene blir lengre. Derfor går Venstre i front for politikk som gir mer til de som trenger det mest.

Vi har akkurat markert overgangen til et nytt år. For mange er januar en økonomisk tung måned etter julefeiringen og i år er måneden ekstra tung for mange. Vi ser nemlig en prisvekst uten like. I oktober i fjor steg matvareprisene med 13,1 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. På toppen kommer økte strømpriser, boutgifter og høyere renter. Det kjenner mange på kroppen.

Vi kan rett og slett ikke akseptere at folk fryser i sine egne hjem, eller legger seg sultne om kvelden. Derfor har Venstre prioritert et krafttak for de som trenger det mest, både i vårt forslag til statsbudsjett for 2023 og i vårt alternative budsjett for Stavanger sammen med de andre mindretallspartiene (H, Frp, KrF, og Pp).

I forslaget vårt til statsbudsjett øker vi barnetrygden kraftig. Det gjør vi samtidig som vi skattlegger den, slik at de som har lite får mye mer enn i dag. Det er både sosialt og rettferdig. Når om lag 115 000 barn har fattige foreldre i Norge, må vi tenke nytt om hvordan vi kan bøte på problemet. Men en skattlegging av barnetrygden vil ikke bare være et løft for de med aller dårligst råd- også folk med gjennomsnittlige inntekter vil få mer penger utbetalt hver måned.

Med Venstres budsjettforslag vil en tobarnsmor med inntekt på 400 000 kr få 9300 kr mer å rutte med i året. Det vil utgjøre en stor forskjell for mange barnefamilier. En annen endring vi mener ville kommet alle til gode, er å øke personfradraget enda mer enn det regjeringen foreslår.

Det er ikke bare etablerte familier og godt voksne som sliter økonomisk. Studenter er en lavinntektsgruppe som på grunn av prisøkningene det siste året har fått enda mindre å rutte med. Det er bra at SV har fått regjeringen med på å øke studiestøtten, selv om den kunne vært løftet enda mer. Dessverre er de samtidig med på å øke kostnadene for studenter som studere i utlandet og gravlegge gratisprinsippet i høyere utdanning. Nå skal nemlig utenlandsstudenter begynne å betale for å studere i Norge. Det er innovervendt og usolidarisk – i tillegg til løftebrudd.

Økonomi skal ikke være til hinder for at unge skal kunne søke hjelp. — Mette Vabø, Venstre

Venstre og mindretallspartiene har også bidratt til å løfte innbyggernes privatøkonomi i mindretallspartienes alternative budsjett i Stavanger. Først og fremst har vi satt av hele 50 millioner kroner til ekstraordinære utgifter til livsopphold. Det kan være en høy strømregning eller en uventet høy tannlegeregning. Ordningen er tillitsbasert og utbetales til enslige med en inntekt under 500.000 og par med en samlet inntekt under 1 million kroner.

Samtidig bidrar vi ytterligere til privatøkonomien til minstepensjonister ved å kutte alle egenandeler til de som tjener under 2G. Videre kutter vi egenandelene til dagsenteropphold for psykisk utviklingshemmede. Sistnevnte er en gruppe der de aller fleste lever på lave uførestønader og også har husleie å betale. Dagsenteret bidrar til mening i hverdagen deres, et sted å gå til som mange opplever som en jobb. Vi vil unngå at de velger å kutte dagsenteroppholdet for å få endene til å møtes, man skal ikke måtte betale for å få en meningsfull hverdag.

Venstre er også opptatt av at det skal være enkelt å få hjelp dersom man er ung og har rusproblemer. Derfor kutter vi egenandelen for døgnopphold på MO-Ung. Summen kommunen tjener på denne egenandelen utgjør mindre enn det å ha en person i fast stilling, altså nærmest en symbolsk sum for en kommune så stor som Stavanger. Økonomi skal ikke være til hinder for at unge skal kunne søke hjelp.

Vi er inne i valgåret. Dersom du opplever økonomisk tunge tider eller er opptatt av å hjelpe de som har minst er det åpenbart at du bør stemme på andre partier enn de som sitter i dagens flertall, Ap, Fp, Sp, SV, MDG, og Rødt. De har nemlig ingen betydelige satsinger for å bedre innbyggernes økonomiske situasjon.

Venstre vil alltid jobbe for et samfunn der vi tar vare på hverandre og ingen faller utenfor. Det betyr at vi må målrette hjelpen slik at vi gir mer til de som trenger det mest, slik vil vi ta Stavanger framover.

