Foreldrene ønsker avklaring og fred

Jeg tiltrer det min kollega og med-bistandsadvokat John Christian Elden skriver i Dagsavisen (2. januar). Dog er jeg neppe så imponert over Jahr som Elden synes å være i sin innledning. Det får nå så være.

Dog vil jeg kort påpeke at jeg har bistått Karin og Torger Tengs siden sommeren 1995. Jeg har etter beste evne forsøkt å ivareta dem begge gjennom alle disse omtrent 27 og et halvt år jeg har også forsøkt å formidle deres synspunkter, meninger og oppfatninger.

Jeg har aldri noen gang prøvd å sensurere deres meninger, men gjennom alle disse årene meddelt media hva de mener, tror og håper. Og det har aldri vært de to foreldrene som har kontaktet media.

De er til stadighet blitt kontaktet av journalister, serieprodusenter og «forfattere» og blitt spurt om å gi kommentarer til all verdens mer eller mindre fornuftige spørsmål.

Dette har de latt gå gjennom meg og jeg har formidlet det de ber meg formidle videre. Det håper og tror jeg at jeg har klart.

Hva Jahr måtte mene om dette bryr jeg meg lite om, og mine klienter bryr seg ikke i det hele tatt. De ønsker avklaring og svar på hva som skjedde natt til 6. mai 1995. Og de ønsker fred!

Fred for seg selv, for sin datter og for alle som har lidd fortjent eller ufortjent. Hvem det er har de dessverre ikke full oversikt over.

Kanskje de aldri får det.