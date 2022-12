Frykt for neste rekning eller for bomberegn?

Vi er inne i dei siste dagane før julehøgtida og julefreden senke seg over by og bygd. Gjennom ulike media får vi sterke historier om at det er ei uroleg tid vi leve i, både heime og ute.

Over lengre tid har vi høyrt at vi må spare på straumen, ikkje dusje for lenge og installere varmepumpe. Straumprisane og auka utgifter til matvarer, drivstoff og rente fyller avisoverskrifter og skape uro for mange her heime. På same tid får vi kvar dag sjå dramatiske bilete frå eit krigsherja Ukraina. Møte med våre utfordringar her heime må sjåast i perspektiv med det som skjer andre stader i verda.

Lenge før krigen i Ukraina har vi hatt menneske som er fattige i Noreg. Mange av våre innbyggjarar har levd og leve framleis med svært lite. Situasjonen deira no er at dei har fått endå mindre. Det som er annleis er at fleire kjenner på stram økonomi, usikre og vanskelege tider no enn før.

Nyleg vart vi gjort merksame på at ein vanleg husstand vil få auka utgifter med 3.000 kr. pr månad på nyåret. Nordmenn har ulike føresetnader og ulik økonomisk tryggleik til å takle ei prisstigning som dette. Særleg er studentar og nyetablerte i ein vanskeleg situasjon fordi dei ikkje har ein økonomisk buffer å tære på. Dei under 29 år har gjerne ikkje klart å spare nok under pandemien, sidan dei gjerne studerte og mista deltidsjobbane sine.

Kommunane rapportere at NAV får fleire som bed om økonomisk hjelp på grunn av auka prisar på mat, straum og drivstoff.

Når det offentlege håve inn milliardar av ekstrainntekter, meine KrF at det er rimeleg å betale tilbake til forbrukarane og bedriftene som slit kraftig. Vi meiner at regjeringa har vore bakpå og handlingslamma over lengre tid og at ein må sjå det i samanheng med stigande prisar på fleire områder.

Difor meiner vi at staten må dekke 100 % av straumstøtta til forbrukarane på alt over 50 øre kwt. Denne straumstøtta er ein tilbakebetaling til folk basert på dei enorme summane staten og kraftselskapa tene på høge straumprisar.

Ei utbetring av straumstøtta handle om å finansiere overforbruk. Sjølv etter straumstøtte kan forbrukaren måtte betale over 1 kr. pr. kwt etter at avgift og nettleige er rekna med.

Om ein i utgangspunktet har ein trong økonomi vil ein heller ikkje ha høve til å kjøpe varmepumpe, sjølv med støtte til det, og KrF meine at med ein sterkare straumstøtte vil fleire ha råd til å gjere desse investeringane og dermed redusere straumforbruket.

Gjennom det alternative budsjettet som KrF har lagt fram saman med H, V, Frp og PP i Stavanger har vi lagt inn 50 millionar som einebuande eller sambuande med eller utan barn kan søke på. Dette er ein ekstraordinær situasjon og vi vil gjere noko lokalt for å hjelpe innbyggjarane våre som i desse dagar slit. Vi har tiltru til at kvar einskild kjenner sin økonomi best. Difor er dette ei tillitsbasert ordning. I tillegg foreslår vi å ta vekk eigenbetalinga på ulike dagsenter tilbod for minstepensjonistar med inntekt inntil 2G og personar med psykisk funksjonsnedsetjing sin eigenbetaling på dagtilbod.

Dei utfordringane dei aller, aller fleste av oss står overfor er ingenting samanlikna med det bomberegnet som held fram i Ukraina, og den enorme lidinga som det folket står over for der. Det er vanskeleg å setje seg inni når det er fredeleg i stova, ein kan tenne på lys og ha på julemusikk utan at det skal bli overdøyva av flyalarm og bomber.

Eg kjenner at eg ofte blir så grepen av situasjonen både heime og i mange deler av verda, at eg kan kjenner på maktesløyse. Då er det svært gledeleg å sjå gjevarglede lokalt overfor dei som treng ei ekstra oppmuntring no i juletida. Ikkje sjeldan ser vi initiativ for å hjelpe, med gåvekort og matutdeling. Også når det gjeld hjelp til folket i Ukraina og andre land som er i krise, ser vi ulike «spleis» og innsamlingsaksjonar frå privatpersonar. Næringslivet i regionen vår har nyleg gjort eit stort arbeid med å samle inn aggregat til Ukraina for hjelp i vinterkulda.

Når vi har utfordringar heime, må vi samtidig klare å sjå utanfor våre eigne grenser. Det er ein viktig bodskap til oss alle denne jula.