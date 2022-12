Sterkere fellesskap i tøffere tider

Vi styrker fellesskapet, som er særlig viktig nå som tidene blir tøffere. Nå skal fellesskapet virkelig stille opp for hverandre.

SV er stolt over de politiske resultatene vi har levert sammen med Ap, Folkets parti, MDG, Rødt og Senterpartiet. Vi har våget å tenke stort og satse høyt. Det har vært krevende år, først med pandemi og nå med økonomisk usikre tider. At vi nettopp har styrket velferden og rustet oss for tøffere tider i disse årene tror jeg vil bli viktig i mange år fremover.

I en tid der mange kommuner har strammet inn budsjettene til skole og barnehage, så har Stavanger gått helt motsatt vei. Vi har for 2023 styrket barnehagene med 23 millioner kroner, som vil gi flere varme fang, trygge hender og kloke hoder i barnehagene våre. Og siden vi overtok i 2019 har skolebudsjettene blitt styrket med over 100 millioner kroner, bare til skolerammen. I tillegg kommer 43 millioner til nye skolebøker, penger til helsesykepleiere, miljøarbeidere, gratis SFO og gratis skolemat.

I dag har ni skoler gratis skolemat. Fra høsten vil det bli om lag dobbelt så mange. Det betyr at et sted mellom 5.500 og 6.000 elever vil få skolemat. Med stigende matvarepriser vil dette være en god støtte for mange familier. Vi vil ikke at noen elever skal gå sultne. Hvordan skal man lære hvis magen rumler? Det spørsmålet bekymrer ikke Høyre. De tenker det er godt nok at lærere skal ha et knekkebrød i kateteret. Det holder bare ikke. I Stavanger skal fellesskapet stille opp.

Samarbeidspartiene har gjennom denne valgperioden banet vei, også nasjonalt. Der vi var først ute med å innføre gratis SFO på 1. trinn og stanse kutt i barnetrygden for sosialhjelpsmottakere, er begge deler nå nasjonal politikk. Derfor er jeg veldig glad for at Stavanger nå også baner vei innenfor tannhelse. Vi har satt av 25 millioner kroner til å gi folk med lav og normal inntekt støtte til tannbehandling. At hele kroppen er dekket av det offentlige helsevesen, frem til du åpner kjeften, er ikke til å forstå. Tennene må bli en del av kroppen, og nå gjør vi et viktig grep for å hjelpe mange innbyggere.

Klima- og naturkrisen må også kommunen ta grep for å motvirke. Derfor skal vi bruke 50 millioner kroner av klima- og miljøfondet på ENØK-tiltak for private husstander, særlig gjennom solcellestøtte. Dette vil kunne redusere strømforbruket og samtidig hjelpe på strømregninga for mange. Vi har vist vilje til å bruke betydelige midler tidligere, og det vil vi fortsette med. Stavanger skal få utslippene ned!

Det offentlige er viktig for tryggheten vår, men den utfylles godt og helt nødvendig av frivillige organisasjoner. De har vi mange av i Stavanger, og de gjør en glimrende jobb. Enten det er Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Eksistensia, Varmestuens Venner eller mange andre. De stiller opp for folk, hjelper dem til å hjelpe seg selv og skaper fellesskap. Hva hadde vel byen vår vært uten natteravner, leksehjelpere, matutdelere eller lyttevenner? Derfor har SV og samarbeidspartiene styrket frivillig sektor med seks millioner kroner. Det er det største løftet av frivilligheten i Stavanger noensinne - og det vil bety mye for mange. Frivilligheten er en viktig del av fellesskapet vårt.

Vi har satt oss som mål å være Norges beste barneby, men det betyr ikke at vi har nedprioritert politikk for byens eldre. Tvert i mot. Vi kommer samtidig med tidenes satsing på eldreomsorgen: I 2023 bruker vi 21 millioner kroner på å ansette husassistenter på alle sykehjem (både offentlige og private, ideelle). Det vil bli 38 millioner kroner årlig etter det. Husassistentene bidrar med alt som ikke handler om helsefaglig pleie. Måltider, aktiviteter, rydding og annet som avlaster helsefaglig ansatte.

De borgerlige partiene i opposisjon prioriterer bort mye av dette i sitt alternative budsjett. Der avvikles skolematen, og fremfor å styrke sykehjemmene med flere ansatte, så vil de spare 100 millioner kroner på privatisering. Gjennom budsjettdebatten ville ingen av dem svare på hvilke sykehjem, hvilke ansatte eller hvilke virksomheter som de mener er så ineffektive at de skal kunne spare så mye på å privatisere dem. Vi vet at det er to steder man kan spare på privatisering: lønn og pensjon eller på kvalitet. Så hva som skal ned, om det er ansattes arbeidsforhold eller kvaliteten på tjenestene, gjenstår å se.

Om et par uker er vi godt i gang med 2023. Det er et kommunevalgår, og innbyggerne i Stavanger skal få si sitt. Vi som har styrt de fire årene vi har bak oss har gjort våre valg og prioriteringer. Vi har vist hvilken retning vi vil ta Stavanger i. Snart er det opp til deg å bestemme. Jeg håper vi har gjort oss din tillit verdig.