25 millioner til tannhelse

I 2023 bruker Stavanger kommune 25 millioner kroner for å hjelpe innbyggere som på grunn av økonomi ikke får kommet seg til tannlege for å utføre nødvendige behandlinger.

Det er ikke kommunens oppgave, men vi bevilger likevel pengene fordi vi ikke kan sitte rolig og se at så mange får delvis ødelagte liv på grunn av tannlegeprisene.

«Det viktigste i livet til folk må også være det viktigste i politikken.» Det sier alltid ordfører Kari Nessa Nordtun til oss før vi i Arbeiderpartiet skal diskutere ulike politiske prioriteringer. Hun er ekstremt tydelig på det, Kari.

Vi skal stille opp for de innbyggerne som mest trenger hjelp av fellesskapet i sine liv akkurat nå. Det er sånn vi bygger fellesskap. Kvaliteten på et samfunn måler vi nemlig best gjennom å se på hvordan samfunnet behandler sine svakeste.

Derfor vil innbyggerne se at vi partiene Ap, Folkets Parti, MDG, Rødt, Sp og SV i det vedtatte Stavanger-budsjettet 2023–2026 bruker de store pengene på helse, omsorg og på barns oppvekstvilkår

I kommunens budsjett løftet vi derfor opp et område som strengt tatt ikke er kommunes oppgave å finansiere – nemlig tannhelse. Vi registrerer kritikken fra Høyre-siden om at folk selv må gjøre nødvendige økonomiske disponeringer for å behandle egne tenner, men for flere innbyggere er det altså en helt umulig situasjon.

Vi i Stavanger Arbeiderparti mener tennene og munnhelse bør sidestilles, og selv om regjeringen har gjort noen grep i den retning, er det ikke i nærheten av nok.

Regjeringen Støre har i sine to første budsjettvedtak økt støtten til unge voksnes tannlegekostnader. De mellom 19–22 år skal aldri betale mer enn 25 prosent av regningen selv, mens de mellom 23–26 år får 50 prosent rabatt. I tillegg setter staten av store beløp gjennom HELFO-ordningen for de med alvorlige munn- og tannsykdommer, og det er også ordninger innenfor rus- og andre sosiale hjelpetiltak.

Likevel er det mange i byen vår som faller utenfor. Som ikke går til tannlegen. Fordi de ikke har råd til å prioritere den kostnaden – eller fordi de rett og slett er livredde for å få dokumentert hvor ille det står til. Hvor dyrt det kommer til å bli.

I Stavanger i dag finnes det mange mennesker som holder for munnen når de må smile. Som unngår å spise lunsj med kollegaer i redsel for at de andre skal se at de mangler tenner, eller kanskje skal oppleve at den løse tannen faller ut.

Og ikke minst: Mennesker som pådrar seg alvorlige sykdommer fordi problemer i munnen gir problemer også andre steder i kroppen og gir alvorlige utfordringer for den enkeltes psykiske helse.

Stavanger kommune kan ikke løse den nasjonale utfordringen om at tenner av en eller annen grunn ikke regnes som en del av kroppen i helsetjenesten. Men vi kan gjøre litt. Som vil bety veldig mye for den enkelte. Derfor setter vi av 25 millioner kroner i 2023 til en søknadsordning sånn at de innbyggerne i Stavanger som trenger litt ekstra økonomisk hjelp for å kunne løse sine tannutfordringer – faktisk kan få den hjelpen.

25 millioner er ikke nok til alle, og derfor må vi prioritere de som har minst penger tilgjengelig. Kommunedirektøren skal nå sammen med tannlegeforeningen utarbeide en søknadsordning med kriterier som sikrer at de som trenger hjelp fra fellesskapet aller mest får denne hjelpen.

Og selv om vi ikke kan hjelpe alle i en universell ordning – så kan vi i 2023, fordi Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene har flertall i kommunestyret, hjelpe noen som ellers ikke ville fått denne hjelpen. Det betyr noe. Og det er noe av det viktigste i livet for de dette gjelder.