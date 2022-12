All utdanning krever gode lærere

All utdanning er avhengig av gode faglig kvalifiserte lærere. Det er derfor en svært viktig samfunnsoppgave å rekruttere og beholde de som ønsker å satse på et læreryrke. Både arbeidsforholdene og lønn må være på plass.

Jeg har hatt mange gode lærere både på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. De fleste av mine lærere viste at de brydde seg om oss elever, og at de hadde et reelt ønske om at vi skulle lære noe. De som hadde mye kunnskap og et stort engasjement er nok de jeg husker best.

Jeg kan fortsatt huske to forskjellige historielærere på ungdomsskolen som hadde stor lidenskap for historie. Vi fulgte godt med i timene og stilte mange spørsmål for å få vite mer. Både fagkunnskapen og pedagogikken deres var på plass.

På videregående (High School) hadde jeg også flere gode lærere. Jeg husker spesielt naturfagslæreren og engelsklæreren. Naturfagslæreren hjalp oss til å forstå ved at hun brukte praktisk undervisning med frosker og fisk. Engelsklæreren hadde et fantastisk faglig engasjement som smittet over på oss elever. Vi fikk gode faglige tilbakemeldinger som motiverte oss. Det var tydelig at lærerne hadde en god lærerutdanning.

Før du leser videre tenk på en lærer som betydde noe for deg, kanskje du til og med husker noen av timene hun eller han hadde. Hva var det som gjorde at denne læreren var så god?

Altfor få søker seg til lærerutdanningen, og altfor mange slutter som lærer. — Kolbein Haakon Lunde

Jeg ønsker at alle skal få oppleve de gode lærerne som jeg fikk oppleve. Det er derfor viktig for meg at lærerne har gode arbeidsforhold og en anstendig lønn slik at de blir i jobben. Det er dessverre altfor mange lærere som ikke jobber som lærere lenger. Noen har skiftet yrke på grunn av arbeidspresset og andre på grunn av for dårlig lønn.

Mangel på lærere er et økende problem. Altfor få søker seg til lærerutdanningen, og altfor mange slutter som lærer. Dette er trist for meg som i likhet med mange andre elsker jobben som lærer. Noe må gjøres.

Ap/Sp-regjeringen som ledes av Støre lover større lærertetthet i skolen uten at det finnes flere lærere. Det betyr at enda flere ufaglærte kan ansettes uten at de er kvalifisert som lærere. Dette er svært lite motiverende for de som har tatt en lang lærerutdanning. De lover også bedre pedagogtetthet i barnehagene, uten at det finnes flere barnehagelærere. Der må de også gi dispensasjon for å oppnå tomme valgløfter. Dispensasjoner svekker muligheten for statusløft, lønnsløft og bedre arbeidsforhold. Ufaglærte lærere er ikke bra for den framtidige generasjonen. Da jeg bodde i Finnmark var det “vikarlærere” på vgs. som kun hadde gått på vgs. selv. Er dette noe vi ønsker?

Det kan heldigvis ikke gis dispensasjon til å bli rørlegger, elektriker, lege eller tannlege selv om det skulle være mangel på folk i disse yrkene. Det er tragisk at læreryrket blir indirekte snakket ned av mange politikere selv om nesten alle arbeidsplasser krever en form for utdanning. For å gi noen en utdanning kreves det lærere, og det kreves at disse gjør en god jobb.

De fleste av de som har tatt en utdanning har en yrkestittel som er beskyttet, og som krever en spesialkompetanse. Enten du er elektriker, rørlegger, lege, sykepleier, advokat, ingeniør, heismontør, revisor eller tannlege, så har du en yrkestittel som er beskyttet. Uten en beskyttet lærertittelen som krever en faglig og pedagogisk utdanning vil det fortsatt være mulig å gi dispensasjon til ufaglærte som vil fungere som lærere.

Venstre vil derfor ha en beskyttet lærertittel, noe som vil være med å øke statusen for lærerne og stanse bruken av ufaglærte i skolen. Men en beskyttet lærertittel alene er ikke nok, både arbeidsforhold og lønn må forbedres. Videreutdanning og kunnskapsoppdatering må også være på plass.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har styrt KS i mange år uten at de har tatt grep for å rekruttere eller beholde lærere. Det er uheldig at de snakker ned lærernes utdanning og kompetanse. De ønsker heller ikke å verdsette den jobben vi lærere gjør ved å gi oss bedre lønnsforhold. Hvordan skal vi da få bedre lønn og bedre arbeidsforhold når vi ikke får lov å markere vår misnøye?

Der Venstre heldigvis stemte mot tvungen lønnsnemnd på Stortinget mener åpenbart regjeringen at lærerne har en samfunnskritisk oppgave, og at lærerne har ansvaret for barn og ungdoms psykiske helse. Derfor valgte regjeringen å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte en lovlig lærerstreik. Regjeringen mener visst at vi lærere skal fungere som psykiatere og psykologer i tillegg til alle våre andre oppgaver. Det bør vurderes å ansette flere psykologer og spesialpedagoger i skolen, slik at lærere slipper å påta seg oppgaver som tilhører en annen yrkesgruppe. Læreren må få tid til å gjøre lærerjobben sin.

Alle elever fortjener gode lærere. Jeg er glad for at mitt parti Venstre ønsker å være med å styrke skole og utdanning. Venstre vil øke statusen til læreryrket, høyne lønnen og på den måten sikre våre barns muligheter for god utdanning framover.