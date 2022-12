Adventstid, ventetiden

Alle har vi et forhold til den tiden vi nå er inne i. Den mørkeste tiden i året, men som lyses opp av de mange vakre lys i gater og på hus. Det skaper forventninger mot julen som nærmer seg. For mange av oss ser vi fram til de tradisjoner som vi er vant med. Ikke minst etter år med pandemi forventer vi en mer normal juletid, sammen med familie og venner.

Det kjennes godt å ha disse forventningene i seg. Julen gjør noe med oss, det er mange som har mistet noen av sine kjære i året som gikk, for disse blir savnet ekstra sterkt i julen når familiene er samlet. Jeg vil oppfordre oss alle til å tenke ekstra på disse i julen. Ta en telefon og spør hvordan det står til. Ikke vær redd for at det skal være vanskelig. Å bli sett og vist omsorg er det viktigste vi mennesker opplever.

Julens viktigste budskap er nettopp kjærligheten. Der Gud kom til oss som et lite barn, Jesus, for at verden skulle finne håp og lys i verden, og hverdagen. Dette må vi aldri glemme mitt i alt vårt strev og mange gode tradisjoner. I den vakre adventssangen Tenn Lys beskriver dette så vakkert.» Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.»

Dessverre er det mange barn som gruer seg til jul, noen fordi de lever i fattigdom, der blir ingen julegaver i år heller. La oss som har muligheten til det gi en gave til noen av våre flotte frivillige hjelpeorganisasjoner som Frelsesarmeen, Røde Kors, Kirkens Bymisjon og andre som bidrar og som vet hvem disse er. Det er mange ensomme juletrær som trenger en gave!

Andre barn gruer seg til jul på grunn av foreldrenes drikking, eller rusvaner. Faktisk viser statistikk at 1 av 10 barn gruer seg til jul for de vet ikke hvordan den blir. Blir far full, blir mor full. Det skal lite til før barn blir urolige, de merker endringen fort. Samtidig er de lojale og forteller sjelden om dette til andre. Dette er et vanskelig tema for mange å snakke om. Det hører til innen privatlivet. Hva om det kan bli et tema på foreldremøter eller i annen sammenheng, hva er akseptabelt. Spørre barna om hva de synes om denne saken. For en tid siden hadde jeg barnepsykolog Magne Raundalen til foreleser. Han hadde foretatt en undersøkelse blant foreldre om hva som var det vanskeligste for foreldre å snakke med barna om. Det var om alkohol og alkoholvaner. Derfor ber jeg alle om å tenke seg om to ganger før en serverer alkohol til julemiddagen og andre selskaper i julen. Det går veldig fint uten. Alkohol er en lovlig vare, og kan nytes med måte. Men la hensynet til barna gå først. Nettopp av hensyn til barna er KrF for at Polet er stengt på Julaften. All statistikk sier at mer tilgjengelighet øker konsumet.

Vi lever i en urolig verden der krig har kommet nærmere enn vi etterkrigsbarn har opplevd. Det merkes på ulike vis, høye strømpriser, dyrere mat, høyere rente. Dette merkes for veldig mange av oss. Vi må tenke over forbruket vårt, men da er det viktig å ta vare på de enkle gledene i livet. Et vennlig ord, et smil, en klem som varmer. Vi må ikke bli oss selv nok i denne krevende tiden.

Hva med alle de som nå må flykte fra sitt hjem, flykte til et annet land? Jeg har møtt noen av disse flyktningene fra Ukraina. De er glade for å ha det trygt i Norge, men tanken er hos de som er igjen og opplever utrygghet og krigens mange grusomheter. Disse trenger å få møte varme og omsorg hos oss. Hva gjør jeg med dette, hva gjør vi som nasjon med dette?

Igjen treffer strofen fra Tenn Lys-sangen meg, «Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys for den som gråter og dem som trøster dem».

Stavanger har tatt imot mange, og flere skal få komme. Dette er viktig og riktig. KrF er opptatt av og både ta imot de som kommer, men også at Norge er med og bidrar med hjelp i andre land. Så er det opp til oss at de får føle seg velkommen iblant oss. Det gjelder også alle fra andre land som er kommet hit. Vi trenger alle å bli sett og anerkjent. KrF er opptatt av, og både ta imot de som kommer, men også at Norge er med og bidrar med hjelp i andre land.

I fjor jul, hadde vi besøk fra vår datter med familie i Oslo. Den ene sønnen hennes er student. Stille kom han til meg på kjøkkenet og spurte, «Mormor kan en studiekamerat fra Brasil komme hit, han har ingen å feire jul sammen med» Selvfølgelig var mitt og min manns svar, ja. Han satte seg på bussen fra Oslo til Stavanger. Det var for oss alle en berikelse å ha en ekstra gjest ved bordet!

Jeg ønsker alle en Velsignet Jul, der vi tar vare på hverandre og gir en gave til noen som trenger en hjelpende hånd i Julen. «Må Ingen være redde, og mangle hjem og brød. Tenn lys og håp i verden, mot fattigdom og nød».