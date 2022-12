Digitale læringsverktøy i skolen – ikke om, men hvordan?

Digital læringsteknologi har de siste årene blitt tatt i bruk i økende grad innenfor skolene i Stavanger. Denne utviklingen har blitt gjenstand for både bekymring og debatt. Ofte er diskusjonen rundt hvor tidlig man skal ta i bruk digital læringsteknologi og bekymring for at skjermtiden blant barn og unge er økende – og ikke alltid forbundet med det læringsfaglige.

Bruken av læringsteknologi er kommet for å bli.

Diskusjonene som har gått de siste årene minner derfor litt om da Clifford Stoll skrev i det amerikanske magasinet Newsweek i februar 1995 at «ingen databaser vil erstatte din daglige avis og ingen CD-ROM kan ta plassen til en kompetent lære.» Sannheten nesten 30 år senere er at internett og digitale læringsverktøy er kommet for å bli. For dagens unge vil dette bli en enda sterkere sannhet enn det vi opplever i dag.

Tidligere i år, publiserte professor emeritus Gunnar Grepperud fra Universitetet i Tromsø en studie hvor han hadde sett nærmere på hva forskningen vet, eventuelt ikke vet, om sammenhenger mellom bruken av digitale læringsverktøy og læringseffekter.

Grepperud identifiserte fem sentrale begrunnelser for å utvikle og bruke digital teknologi i undervisningen. For det første ligger det til en grunn en overbevisning om at bruken av slik teknologi vil gi bedre undervisning og læringskvalitet. For det andre ligger det et syn om at bruken kan styrke mulighetene for mer fleksibel undervisning. For det tredje innebærer bruken en mindre ressurskrevende undervisning. I tillegg styrkes den generelle digitale kompetansen og denne teknologien har blitt en sentral og integrert del av vår hverdag. Det er derfor hevet over enhver tvil at satsingen på digital læring både er riktig og viktig.

Stavanger kommune har forstått dette, og har som satsingsområde i kvalitetsplanen for skole, Stavangerskolen mot 2025, vektlagt digital kompetanse. Her står det at elevene sammen med trygge voksne, skal «få oppleve frihet, ansvar, utvikling og mestring i møte med digitale verktøy.» Som et resultat av denne satsingen får alle elever, allerede fra første skoleår, tilgang på digitale læringsverktøy. Elever på 5.–10. trinn per i dag lov å ta med seg hjem den datamaskinene de har på lån fra Stavanger kommune. For elever på 1. og 2. trinn oppbevares datamaskinen for det meste på skolen. Elever på 3. og 4. trinn kan, i dialog med foreldrene, gradvis ta med datamaskinene hjem for å arbeide med skolearbeid. Med andre ord øker graden av tilgang og mestring i takt med stigende alder.

Men introduksjonen og videreutviklingen av digital læring i Stavanger-skolen krever mye mer enn å ta i bruk ny teknologi. Utdanningsdirektoratet skriver i Utdanningsspeilet 2021 at hvis «skolene skal bruke digital teknologi, forutsetter det at de har en solid digital infrastruktur som støtter deres pedagogiske og administrative arbeid.»

Direktoratet påpeker også at det må finnes solid, digital infrastruktur som gjør at skolene «har stabil og tilstrekkelig tilgang til nettverk, brukerstøtte, utstyr, programvare og tjenester av god kvalitet, samtidig som universell utforming, personvern og sikkerhet ivaretas.”

Med andre ord, gjort på en god måte og med den riktige støtten til lærere og skolene, har digital læring potensialet til å transformere utdanningssystemet gjennom å gi elevene interaktiv, interessant og differensiert læring og oppgaver som underbygger fellesskolen.

Et sentralt spørsmål blir derfor hvordan vi som politikere kan bidra til å sikre nok lærere med nok digital kompetanse og sørge for at skolene har tidsriktige digitale verktøy.

Budsjettmidler er selvsagt viktig, men vel så viktig er det å gi skolene frihet og tillit til å finne de læringsmetoder og digitale verktøy de selv mener er til beste for et godt læringsmiljø og god læring. Vår rolle er ikke nødvendigvis å bestemme om eller hvilket digitalt verktøy som tjener elevene, lærerne og skolene best.